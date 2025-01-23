Yüksek performanslı Realme 14T 5G’den ilk detaylar geldi

Realme 14T 5G çok yakında piyasaya çıkacak.

Realme 14 serisi akıllı telefon ailesine dahil olacak yeni model yüksek performansıyla adından söz ettirecek.

Cihazla ilgili ilk detaylar ortaya çıkarken, modelin bazı teknik özellikleri ve satış fiyatı internete sızdı.

Realme 14 serisi akıllı telefon ailesi yakın zamanda çeşitli sertifikalarda görülen yeni bir model ile genişletilecek. Ortaya çıkan son raporlara göre Realme 14T 5G için geri sayım başladı. Seriye yepyeni bir soluk kazandırması beklenen modelle alakalı ilk bilgiler geldi.

Realme’nin yeni telefonu kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek haline gelecek. 5G bağlantı desteğine sahip olması beklenen modelin temel özellikleri ile ilgili bazı ayrıntılar netlik kazandı. Cihazın yüksek performansıyla dikkat çekeceği belli oldu. İşte Realme 14T 5G’nin merak edilen detayları…

Realme 14T 5G neler sunacak?

RMX5078 kodlu cihaz 5G ağını destekleyecek. Ayrıca çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantısı da sunacak. Realme 14T 5G modeli geniş bir kullanıcı yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı bellek yapılandırmalarında satışa sunulacak.

Ortaya çıkan ilk ayrıntılara göre bu seçenekler arasında 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve son olarak 12 GB RAM + 256 GB depolama opsiyonları karşımıza çıkacak. Böylelikle farklı bütçe aralıklarına sahip tüketicilere hitap edilebilecek.

91mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre Realme 14T 5G’nin renk seçenekleri de belli oldu. Merakla beklenen cihaz üç renk seçeneğiyle sunulacak. Bu renkler Mor, Yeşil ve Siyah olarak gelecek. Modelin tasarımının modern ve büyüleyici bir görünümle Realme 14 Pro’da halihazırda görülen estetik çizgiyi takip etmesi bekleniyor.

Realme 14T 5G özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Realme’nin merakla beklenen yeni cihazının teknik özellikleri hakkında ilk ayrıntılar geldi. Cihazın uzun bir pil ömrüne sahip olacağı ortaya çıktı. Realme 14T 5G modelinin 5.000 mAh geniş batarya kapasitesi sunacağı belli oldu.

Yeni Realme modeli mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera ile donatılacak. İddialara göre cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemi ile hizmet vermeye başlayacak.

Son olarak Realme 14T 5G fiyatı hakkında da sızıntı yapıldı. Cihazın yaklaşık 255 Euro (yaklaşık 9 bin 500 TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Modelin çıkış tarihi hakkında ise belirsizlik devam ediyor.