Uygun fiyatlı oyun telefonu Nubia Neo 3 GT 5G tanıtıldı

ZTE, Nubia çatısı altında yeni bütçe dostu oyuncu telefonunu tanıttı.

Uygun fiyatlı oyun telefonu Nubia Neo 3 GT 5G, MWC 2025'te karşımıza çıktı.

Cihazla ilgili ilk detayları paylaşan şirket, telefonun bu ay raflara geleceğini doğruladı.

ZTE, MWC 2025’te yeni giriş seviyesi oyun telefonu ile karşımıza çıktı. Şirketin alt kuruluşu olan Nubia markası altında Neo 3 serisinin üç modeli tanıtıldı. Bunlar arasında öne çıkan isim ise uygun fiyatlı oyuncu cihazı Nubia Neo 3 GT 5G oldu.

Şirketin MWC 2025‘te tanıtmış olduğu yeni cihazlar arasında Neo 3 5G ve Neo 3 4G de karşımıza çıktı. Ancak şu ana kadar sadece “GT” modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu oyuncu telefonu hakkında ilk detayları paylaşan şirket, şimdiden oyunseverlerin gözlerini üzerine çekmeyi başardı.

Nubia Neo 3 GT 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran (2.392 x 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran (2.392 x 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T9100

Unisoc T9100 Ekran kartı: Mali-G57 MC4

Mali-G57 MC4 RAM kapasitesi: 12 GB + 12 GB sanal bellek desteği

12 GB + 12 GB sanal bellek desteği Dahili depolama alanı: 256 GB

256 GB Ön kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka k:amera: 50 MP ana kamera ve bilinmeyen ikincil sensör

50 MP ana kamera ve bilinmeyen ikincil sensör Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

Android Headlines tarafından aktarılan bilgilere göre OLED teknolojisine sahip olan 6,8 inçlik bir ekran ile gelen cihaz, 2.392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Maksimum parlaklık 1300 nit olarak belirtilirken, aynı zamanda ekranın altında bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

Nubia Neo 3 GT 5G, entegre Mali-G57 MC4 GPU’ya sahip, maksimum frekansı 2,7 GHz olan sekiz çekirdekli UNISOC T9100 yonga setiyle donatılıyor. Cihazda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor.

Cihaz USB-C portu üzerinden 80W’a kadar şarj edilebilen 6.000 mAh’lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca sıcaklığı kontrol etmeye ve bileşenin kullanım ömrünü korumaya yardımcı olan bir bypass özelliği bulunuyor.

Bununla birlikte cihazda uzun oyun seanslarında maksimum performans sağlamak için 4.083 mm² buhar haznesine sahip bir soğutma sistemi de yer alıyor.

50 MP’lik ana kameraya sahip olan cihaz, oyun telefonu arayan tüketiciler için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor. MWC 2025’te duyurulan cihazın satış fiyatı henüz net bir şekilde paylaşılmadı. Fakat modelin bütçe dostu rakamlardan tüketicilerle buluşacağı vurgulanıyor. Nubia 3 GT 5G’nin bu ay tüketicilerle buluşması bekleniyor.