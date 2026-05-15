RedMagic 11S Pro, PC oyunlarını çalıştıran özel Steam moduyla geliyor

Reklam

RedMagic 11S Pro serisi 8.000 mAh "Bull Demon King 3.0" batarya ve 80W GaN hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Cihazda yer alan x86 çeviri motoru ve özel bir PC emülatörü sayesinde PC oyunlarının doğrudan telefonda çalıştırmak mümkün olacak.

Steam Direct Mode özelliği ile kullanıcılar Steam hesaplarına giriş yaparak başlangıçta 100'den fazla uyumlu PC oyununa ulaşabilecek.

Oyunseverler ayrıca e platformlar arası ilerleme senkronizasyonu da sağlayabilecek.

RedMagic 11S Pro modellerinin 18 Mayıs 2026'da Çin'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

RedMagic 11S Pro serisi akıllı telefon modelleri için geri sayım başladı. Performans canavarı oyuncu telefonları üst düzey donanımları ve şık tasarımıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihaz, oyunseverleri oldukça sevindirecek iddialı bir özelliğe ev sahipliğinde bulunacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre RedMagic’in yeni cihazları gelişmiş Steam desteğine sahip yeni bir özel PC emülatörü ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni oyun telefonları, serinin önceki modellerinin izinden giderek devasa pil kapasiteleri sağlayacak.

Reklam

Oyun canavarı RedMagic 11S Pro neler sunacak?

Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre yeni oyuncu telefonlarının en önemli noktası, bilgisayar oyunlarını doğrudan cep telefonunda çalıştırmak için geliştirilen tescilli x86 çeviri motoru olacak. Bu teknoloji, şirketin kendisi tarafından geliştirilen yeni bir PC emülatörünün parçası olarak hizmet verecek.

Bu kapsamda RedMagic, gelişmiş Steam desteği sağlayan “Steam Direct Mode” özelliğini de içerecek. TheTechOutlook’a göre kullanıcılar hesaplarına giriş yapabilecek, lansman sırasında 100’den fazla uyumlu PC oyununa erişebilecek ve platformlar arası ilerlemelerini senkronize edebilecek.

Bununla birlikte RedMagic 11S Pro modeli 8.000 mAh “Bull Demon King Battery 3.0” pil ile çalışacak. Cihazlardan en az birinde 80W GaN şarj cihazı bulunacak. Öte yandan her ikisinde de enerjiyi doğrudan telefonun bileşenlerine göndererek aşırı ısınmayı ve aşınmayı önleyen bir bypass şarj fonksiyonu yer alacak.

RedMagic 11S Pro serisinde “Pro Plus” modeli için daha da önemli iyileştirmeler sunulması bekleniyor. Fakat şirketin yeni özellikleri nasıl farklılaştıracağını tam olarak öğrenmek için duyuruyu beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

RedMagic 11S Pro serisi çıkış tarihi Çin’de 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Cihazların ilerleyen süreçte küresel pazarda da boy göstermesi bekleniyor.