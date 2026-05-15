Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Oyun Teknoloji

    RedMagic 11S Pro, PC oyunlarını çalıştıran özel Steam moduyla geliyor

    RedMagic 11S Pro serisi 8.000 mAh batarya ve PC oyunlarını çalıştırmayı sağlayan özel Steam moduyla piyasaya çıkacak.
    RedMagic 11S Pro oyuncu telefonu
    Reklam
    • RedMagic 11S Pro serisi 8.000 mAh "Bull Demon King 3.0" batarya ve 80W GaN hızlı şarj desteğiyle gelecek.
    • Cihazda yer alan x86 çeviri motoru ve özel bir PC emülatörü sayesinde PC oyunlarının doğrudan telefonda çalıştırmak mümkün olacak.
    • Steam Direct Mode özelliği ile kullanıcılar Steam hesaplarına giriş yaparak başlangıçta 100'den fazla uyumlu PC oyununa ulaşabilecek.
    • Oyunseverler ayrıca e platformlar arası ilerleme senkronizasyonu da sağlayabilecek.
    • RedMagic 11S Pro modellerinin 18 Mayıs 2026'da Çin'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

    RedMagic 11S Pro serisi akıllı telefon modelleri için geri sayım başladı. Performans canavarı oyuncu telefonları üst düzey donanımları ve şık tasarımıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihaz, oyunseverleri oldukça sevindirecek iddialı bir özelliğe ev sahipliğinde bulunacak.

    Ortaya çıkan son raporlara göre RedMagic’in yeni cihazları gelişmiş Steam desteğine sahip yeni bir özel PC emülatörü ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni oyun telefonları, serinin önceki modellerinin izinden giderek devasa pil kapasiteleri sağlayacak.

    Reklam

    Oyun canavarı RedMagic 11S Pro neler sunacak?

    Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre yeni oyuncu telefonlarının en önemli noktası, bilgisayar oyunlarını doğrudan cep telefonunda çalıştırmak için geliştirilen tescilli x86 çeviri motoru olacak. Bu teknoloji, şirketin kendisi tarafından geliştirilen yeni bir PC emülatörünün parçası olarak hizmet verecek.

    Bu kapsamda RedMagic, gelişmiş Steam desteği sağlayan “Steam Direct Mode” özelliğini de içerecek. TheTechOutlook’a göre kullanıcılar hesaplarına giriş yapabilecek, lansman sırasında 100’den fazla uyumlu PC oyununa erişebilecek ve platformlar arası ilerlemelerini senkronize edebilecek.

    Bununla birlikte RedMagic 11S Pro modeli 8.000 mAh “Bull Demon King Battery 3.0” pil ile çalışacak. Cihazlardan en az birinde 80W GaN şarj cihazı bulunacak. Öte yandan her ikisinde de enerjiyi doğrudan telefonun bileşenlerine göndererek aşırı ısınmayı ve aşınmayı önleyen bir bypass şarj fonksiyonu yer alacak.

    RedMagic 11S Pro batarya

    RedMagic 11S Pro serisinde “Pro Plus” modeli için daha da önemli iyileştirmeler sunulması bekleniyor. Fakat şirketin yeni özellikleri nasıl farklılaştıracağını tam olarak öğrenmek için duyuruyu beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

    RedMagic 11S Pro serisi çıkış tarihi Çin’de 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Cihazların ilerleyen süreçte küresel pazarda da boy göstermesi bekleniyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.