Üst düzey donanıma sahip ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 çıktı

ASUS yeni dizüstü oyuncu bilgisayarları ile CES 2024‘te oyunseverlerle buluştu. Merakla beklenen yeni ROG Zephyrus G14 ve G16 modelleri resmen tanıtıldı. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan G16 modeli, Intel tarafından geliştirilen yeni nesil işlemcilerden güç alıyor. G14’de ise AMD Ryzen 9 8940S işlemci bulunuyor. Bununla birlikte laptoplar son derece hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.
Zyphyrus serisine dahil olan yeni dizüstü bilgisayar modelleri taşınabilirlik odaklı bir deneyimle dikkatleri üzerine çekiyor. CNC ile işlenmiş alüminyum bir gövdeye ev sahipliği yapan modeller şimdiden dünya çapında büyük bir merakla bekleniyor.
ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 özellikleri
|ROG Zephyrus G14 (2024)
|ROG Zephyrus G16 (2024)
|İşlemci
|AMD Ryzen 9 8940HS
|Intel Core Ultra 9 185H
|Ekran kartı
|NVIDIA GeForce RTX 4070
|NVIDIA GeForce RTX 4090
|Ekran
|OLED panelli 16:10 3K 120Hz/0,2ms Nebula Display
|16:10 2,5K 240Hz/0,2ms Nebula Display, OLED panel
|RAM
|32 GB’a kadar LPDDR5X-6400 yerleşik bellek
|32 GB’a kadar LPDDR5X-7467 yerleşik bellek
|Depolama alanı
|1 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD
|4 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
|Diğer özellikler
|1 x DP + PD ile Type-C USB4
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP ile
2 x Type-A USB 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1
1 x Mikro SD Kart Okuyucu (UHS II)
1 x 3,5 mm Ses Jakı
|1 x Thunderbolt 4, DP + PD ile
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP + PD ile
2 x Type A USB 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1
1 x SD Kart Okuyucu (UHS-II)
1 x 3,5 mm Ses Jakı
|Pil kapasitesi
|73Wh
|90Wh
|Boyut ve ağırlık
|31,15x22x1,59 ~ 1,63 cm
1,5 kg
|35,4×24,6×1,49 ~ 1,74 cm
1,85 kg
Şimdilik ne yazık ki satış fiyatı belli olmayan yeni ASUS Zephyrus G14 ve G16 modelleri çok yakında dünya çapında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen cihazla ilgili olarak şirket şu açıklamaya yer veriyor:
“Amiral gemisi donanımına sahip daha küçük ve daha ince, daha hafif dizüstü bilgisayarlar, hiper verimli soğutma çözümleri gerektirir, bu nedenle hem Zephyrus G14 hem de G16, rekabet avantajlarını korumak için en yeni Akıllı Soğutma teknolojileriyle güncellendi. Her iki makine de CPU üzerinde yüksek performanslı sıvı metalin yanı sıra yepyeni 2. Nesil Arc Flow fanlarına sahiptir.
Fanlar, hem güç tüketimini hem de türbülansı azaltmak için 84 ana kanadın her birine küçük kıvrımlar eklenecek şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca, jet türbinine benzer şekilde, her dönüşte daha fazla havanın emilmesine olanak tanıyan, birincil setin içinde daha küçük bir 42 fan kanadı seti bulunan çift pervaneli bir tasarıma sahiptirler. Son teknoloji ürünü soğutma, bu zarif tasarımları meraklılara yönelik oyun donanımıyla eşleştirmemize olanak tanıyor.“