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    Üst düzey donanıma sahip ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 çıktı

    Şık bir tasarıma ve etkileyici bir donanıma ev sahipliği yapan yeni ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 modelleri CES 2024'te tanıtıldı.
    ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16
    Görsel: ASUS

    ASUS yeni dizüstü oyuncu bilgisayarları ile CES 2024‘te oyunseverlerle buluştu. Merakla beklenen yeni ROG Zephyrus G14 ve G16 modelleri resmen tanıtıldı. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan G16 modeli, Intel tarafından geliştirilen yeni nesil işlemcilerden güç alıyor. G14’de ise AMD Ryzen 9 8940S işlemci bulunuyor. Bununla birlikte laptoplar son derece hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.

    Zyphyrus serisine dahil olan yeni dizüstü bilgisayar modelleri taşınabilirlik odaklı bir deneyimle dikkatleri üzerine çekiyor. CNC ile işlenmiş alüminyum bir gövdeye ev sahipliği yapan modeller şimdiden dünya çapında büyük bir merakla bekleniyor.

    ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 özellikleri

    ROG Zephyrus G14 (2024) ROG Zephyrus G16 (2024)
    İşlemci AMD Ryzen 9 8940HS Intel Core Ultra 9 185H
    Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4090
    Ekran OLED panelli 16:10 3K 120Hz/0,2ms Nebula Display 16:10 2,5K 240Hz/0,2ms Nebula Display, OLED panel
    RAM 32 GB’a kadar LPDDR5X-6400 yerleşik bellek 32 GB’a kadar LPDDR5X-7467 yerleşik bellek
    Depolama alanı 1 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD 4 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD 
    Bağlantı Wi-Fi 6E
    Bluetooth 5.3    		 Wi-Fi 6E
    Bluetooth 5.3
    Diğer özellikler 1 x DP + PD ile Type-C USB4
    1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP ile
    2 x Type-A USB 3.2 Gen 2
    1 x HDMI 2.1
    1 x Mikro SD Kart Okuyucu (UHS II)
    1 x 3,5 mm Ses Jakı    		 1 x Thunderbolt 4, DP + PD ile
    1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP + PD ile
    2 x Type A USB 3.2 Gen 2
    1 x HDMI 2.1
    1 x SD Kart Okuyucu (UHS-II)
    1 x 3,5 mm Ses Jakı
    Pil kapasitesi 73Wh 90Wh
    Boyut ve ağırlık 31,15x22x1,59 ~ 1,63 cm
    1,5 kg    		 35,4×24,6×1,49 ~ 1,74 cm
    1,85 kg

    Şimdilik ne yazık ki satış fiyatı belli olmayan yeni ASUS Zephyrus G14 ve G16 modelleri çok yakında dünya çapında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen cihazla ilgili olarak şirket şu açıklamaya yer veriyor:

    Amiral gemisi donanımına sahip daha küçük ve daha ince, daha hafif dizüstü bilgisayarlar, hiper verimli soğutma çözümleri gerektirir, bu nedenle hem Zephyrus G14 hem de G16, rekabet avantajlarını korumak için en yeni Akıllı Soğutma teknolojileriyle güncellendi. Her iki makine de CPU üzerinde yüksek performanslı sıvı metalin yanı sıra yepyeni 2. Nesil Arc Flow fanlarına sahiptir.

    Fanlar, hem güç tüketimini hem de türbülansı azaltmak için 84 ana kanadın her birine küçük kıvrımlar eklenecek şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca, jet türbinine benzer şekilde, her dönüşte daha fazla havanın emilmesine olanak tanıyan, birincil setin içinde daha küçük bir 42 fan kanadı seti bulunan çift pervaneli bir tasarıma sahiptirler. Son teknoloji ürünü soğutma, bu zarif tasarımları meraklılara yönelik oyun donanımıyla eşleştirmemize olanak tanıyor.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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