Üst düzey donanıma sahip ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 çıktı

ASUS yeni dizüstü oyuncu bilgisayarları ile CES 2024‘te oyunseverlerle buluştu. Merakla beklenen yeni ROG Zephyrus G14 ve G16 modelleri resmen tanıtıldı. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan G16 modeli, Intel tarafından geliştirilen yeni nesil işlemcilerden güç alıyor. G14’de ise AMD Ryzen 9 8940S işlemci bulunuyor. Bununla birlikte laptoplar son derece hafif ve ergonomik yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.

Zyphyrus serisine dahil olan yeni dizüstü bilgisayar modelleri taşınabilirlik odaklı bir deneyimle dikkatleri üzerine çekiyor. CNC ile işlenmiş alüminyum bir gövdeye ev sahipliği yapan modeller şimdiden dünya çapında büyük bir merakla bekleniyor.

ASUS ROG Zephyrus G14 ve G16 özellikleri

ROG Zephyrus G14 (2024) ROG Zephyrus G16 (2024) İşlemci AMD Ryzen 9 8940HS Intel Core Ultra 9 185H Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4090 Ekran OLED panelli 16:10 3K 120Hz/0,2ms Nebula Display 16:10 2,5K 240Hz/0,2ms Nebula Display, OLED panel RAM 32 GB’a kadar LPDDR5X-6400 yerleşik bellek 32 GB’a kadar LPDDR5X-7467 yerleşik bellek Depolama alanı 1 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD 4 TB’a kadar M.2 PCIe Gen4 SSD Bağlantı Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Diğer özellikler 1 x DP + PD ile Type-C USB4

1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP ile

2 x Type-A USB 3.2 Gen 2

1 x HDMI 2.1

1 x Mikro SD Kart Okuyucu (UHS II)

1 x 3,5 mm Ses Jakı 1 x Thunderbolt 4, DP + PD ile

1 x Type-C USB 3.2 Gen 2, DP + PD ile

2 x Type A USB 3.2 Gen 2

1 x HDMI 2.1

1 x SD Kart Okuyucu (UHS-II)

1 x 3,5 mm Ses Jakı Pil kapasitesi 73Wh 90Wh Boyut ve ağırlık 31,15x22x1,59 ~ 1,63 cm

1,5 kg 35,4×24,6×1,49 ~ 1,74 cm

1,85 kg

Şimdilik ne yazık ki satış fiyatı belli olmayan yeni ASUS Zephyrus G14 ve G16 modelleri çok yakında dünya çapında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen cihazla ilgili olarak şirket şu açıklamaya yer veriyor: