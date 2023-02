Twitter Blue, 4 bin karaktere kadar tweet atmaya izin veriyor

Şu anda kısıtlı sayıda ülkede aktif olarak kullanılan Twitter Blue abonelik sistemi için yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya platformu, önemli bir yenilik ile karşımıza çıktı. Şirket, uzun bir süredir kullanıcılarının talep ettiği o yeniliği nihayet hayata geçirdi. İlk yıllarında 140 karakter ile hizmet veren servis, daha sonra bu sayıyı 240 karaktere çıkarmıştı. Şimdi ise ücretli abonelere özel olarak karakter sınırlaması genişletildi.

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter’ı satın almadan önce platformun kullanıcılarına daha uzun tweetler yazabilme vaadinde bulunmuştu. Musk’ın bu vaadi pek çok kullanıcı tarafından heyecanla karşılanmıştı. Şimdi nihayet o vaat hayata kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulmaya başlandı. İlk olarak belirli bir bölgede yer alan kişilerin bu özellikten yararlanmaya başlayacağı açıklandı.

Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Twitter Blue aboneleri 4 bin karakterlik tweet paylaşımı gerçekleştirmeye başlayacak. Böylelikle şirket, uzun ‘flood’ paylaşımlarını sona erdirecek ve kullanıcılar tek bir tweette daha uzun gönderilerle karşılaşacak. Yapılan bu değişiklik, 2017 yılında tweetlerin 140 karakterden 280 karaktere iki katına çıkmasından çok daha radikal bir adım olarak karşımıza çıktı. Şu anda ABD ile sınırlı olan işlevin, çok yakında diğer ülkelerde de kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

Twitter, 4 bin karakter sınırına sahip olan paylaşımlar için artık ‘Daha fazla göster’ seçeneğini de taşıyacak. İlk bakışta tweetler 280 karakterlik kısa bir formatla kullanıcılara sunulacak. Bu butona basan kişiler, isteğe bağlı olarak tweetlerin devamını da okuma şansına ulaşabilecek. Twitter’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle oldu:

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023