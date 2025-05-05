Elon Musk şimdi de şehir sahibi oldu: Starbase kenti kuruldu

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX nihayet yıllardır amaçladığı hedefine ulaştı.

Şirketin büyük yaşam alanı Starbase artık resmen ABD'de şehir statüsü aldı.

Yeni şehrin belediye başkanı SpaceX Test ve Fırlatma Başkan Yardımcısı Bobby Peden oldu.

Starbase artık resmen şehir statüsü kazandı. Kentin konumu, uzay üssü tesislerinde yaşayan ve çalışan SpaceX çalışanlarının oylamasıyla karara bağlandığı bildirildi.

Engadget’ın haberine göre yeni şehrin belediye başkanına oybirliğiyle seçilen kişi SpaceX Test ve Fırlatma Başkan Yardımcısı Bobby Peden oldu. Pek çok kişi normal şartlarda belediye başkanının SpaceX CEO’su Elon Musk olacağını tahmin ediyordu. Fakat bu beklentiler boşa düştü.

500 nüfuslu Starbase artık “şehir” statüsüne ulaştı

Starbase şehrinde Mars’a insanlı uçuşlar için inşa edilen Starship uzay araçlarıyla süper ağır roketlerin inşası ve fırlatılması için bir üs yer alıyor. Bu tesis ABD’nin Teksas eyaletinin güneyinde, Meksika Körfezi kıyısında bulunuyor.

Starbase, 2014 yılında kuruldu ve beş yıl sonra tam zamanlı faaliyetlerine başladı. Fırlatma rampaları, fabrikalar ve yerleşim alanlarıyla birlikte saha yaklaşık 40-50 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Resmi belgelere göre şehrin nüfusu 500 civarındadır.

Burası aslında uzay üssünün etrafına kurulmuş bir tür kampa benziyor. Birçok roket işçisi orada karavanlarda ve modüler evlerde, bazıları da ayrı kulübelerde yaşıyor. Fakat SpaceX henüz orada herhangi bir sermaye inşaatı yürütmüyor.

Ama yine de orada yollar yapılmış, sağlık hizmeti organize edilmiş durumdda. Starbase, çalışanlarının çocuklarını her sabah yakındaki Brownsville’e götürmek zorunda kalmamaları için bir Ad Astra okulu bile inşa etmeye başladı.

SpaceX çevrecilerin hedefi oldu

SpaceX’in başkanı karar alma sürecinde daha fazla özgürlük elde etmek ve yerel yetkililerle işleri halletme ihtiyacını en aza indirmek için uzun zamandır bu bölge için resmi şehir statüsü elde etme hedefini belirliyordu. Çevreciler, SpaceX’i çevreye zarar vermekle suçlamaya devam ediyorlardı.

Roket üreticilerinin zehirli maddeler yaydığı, sismik aktiviteye yol açtığı ve yaban hayatı yaşam alanlarını bozduğu iddia ediliyor.

Bu arada Musk, yakın zamanda kuş yuvalarını rahatsız ettiği yönündeki bir eleştiriye yanıtında, “kefaret olarak” bir hafta boyunca omlet yemeyeceğini söyleyerek espri yaptı.