Twitch’in yeni Versus platformu ile kendi espor turnuvalarınızı oluşturun

Espor denildiğinde akla ilk gelen platformlardan olan Twitch, espor turnuvaları için yeni platformu olan Versus‘u duyurdu.

Versus, Twitch platformundaki içerik üreticilerine espor kapsamında kendi karşılaşmalarını ve turnuvalarını oluşturmaları için çeşitli araçlar sağlıyor. Henüz kapalı betada olan Versus, an itibariyle espor takımlarına, oyun geliştiricilerine, Twitch Rivals oyuncularına ve kısıtlı sayıdaki Twitch yayıncılarına erişilebilir olacak. Ancak şimdiden Versus’a katılmak için bir bekleme listesi seçeneği de mevcut.

Twitch son zamanlarda espor alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde arttırmıştı. Platformda geçtiğimiz yıldan beri yayıncılar ve profesyoneller tarafından yapılan maçlar da yayınlanıyordu. Ayrıca Nisan ayında espor turnuvalarını takip etmek isteyenler için bir espor sayfası da oluşturmuştu. Burada Versus’un en çok dikkat çeken yani ise Facebook’un Facebook Gaming kapsamında geliştirdiği Facebook Tournaments sistemine çok benzemesi. Dolayısıyla espor’un merkezi halina gelen Twitch’ın Versus hamlesi ile rekabeti arttırmak istediğini söylemek mümkün.