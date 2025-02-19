Facebook canlı yayınları için yeni dönem: 30 gün sonra kaybolacak

19 Şubat tarihinden itibaren Facebook canlı yayınları 30 gün boyunca tekrar oynatılabilecek, indirilebilecek ve paylaşılabilecek.

1 aylık süre zarfının ardından canlı yayın kayıtları otomatik olarak silinecek.

Bu durum yalnızca 19 Şubat'tan sonraki canlı yayınlarda geçerli olacak. Önceki yayınlar sonsuza dek Facebook tarafından saklanmaya devam edecek.

Teknoloji devi Meta bugün Facebook Live canlı yayınları için önemli bir değişikliği duyurdu. 19 Şubat 2025’ten itibaren bu yayın kayıtlarının 30 gün sonra silinmeye başlayacağı açıklandı. Bilindiği üzere daha önce videolar süresiz olarak saklanıyordu. Fakat çok yakında artık bu durum değişecek.

Bundan sonra gerçekleştirdiğiniz canlı yayınları aylar sonra geri dönüp izlemek ya da arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bu yapmanız ne yazık ki mümkün olmayacak. Facebook’un yeni kararıyla birlikte artık söz konusu yayınlarınızı yalnızca 1 ay boyunca saklayabileceksiniz. Sonrasında yayınlar otomatik bir şekilde tamamen silinmeye başlayacak.

Peki bu değişiklik tam manasıyla ne anlama geliyor? İçerik üreticiler bu durumdan nasıl etkilenecek? Mevcut yayınlarınızı nasıl indirebileceğiniz ve yeni 30 günlük süre sınırının hangi durumlarda geçerli olabileceği gibi detayları sizler için bir araya getirdik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Facebook canlı yayınları nasıl indirilir?

Yeni karar ile birlikte Facebook artık size videonuzun silineceğine dair bir bildirim gönderecek. Canlı yayın kaydını aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek 90 gün içinde bu videoları indirebileceksiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Facebook profilinize veya sayfanıza erişin.

Videolar ya da Canlı sekmesine dokunun.

İndirmek istediğiniz videoyu açın.

3 noktalı menüye dokunun ve “Videoyu İndir” seçeneğine basın.

Bunun için bir diğer seçenek ise silindiğine dair bildirim aldığınızda videoları toplu olarak indirmek olacak. Erişim sağladığınızda, “Canlı videoları indir” seçeneğini seçebilirsiniz. Böylelikle önümüzdeki birkaç gün içinde silinecek olan tüm videolarınızın yer aldığı sıkıştırılmış bir dosya oluşturacak ve yalnızca tek bir adımla tümünü kaydedebileceksiniz.

Facebook ayrıca hesabınızda yeterli depolama alanı varsa videoları Google Drive ya da Dropbox’a da aktarabilmenize izin verecek. Bu sayede canlı yayın kayıtlarınızı arkadaşlarınızla da kolaylıkla paylaşmanız mümkün hale gelecek.

Videoların silinmesini erteleyebilirsiniz

Öte yandan kullanıcıların videoların silinmesini erteleme gibi bir şansı da olacak. Bulutta veya cihazınızda yeterli depolama alanına sahip olmak için silme işlemini 6 aya kadar erteleyebilirsiniz.

Bu sürenin sonunda videolar kalıcı olarak silinecek. Ertelemek için Facebook tarafından gönderilen bildirime gidip, “Daha fazla bilgi edinin” bağlantısına dokunup “Silmeyi ertele” seçeneğine tıklayarak bu işlemi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Canı yayın kesitlerini Reels’e dönüştürmek de mümkün

Son olarak canlı yayın parçalarını keserek Reels’e dönüştürmek de mümkün olacak. Fakat bu noktada Reels içeriklerinin süresinin kısaltılmış olduğunu ve 16:9 görüntü oranına sahip olması gerektiğini de belirtmekte fayda var.

Facebook platformunun yeni canlı yayın politikası, yalnızca bundan sonra gerçekleştirilecek olan yayınlar için geçerli olacak. Yani önceki yayınlarınızın sınırsız bir süre boyunca saklanmaya devam edeceğini ekleyelim.