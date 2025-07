NASA görevleri canlı olarak Netflix’te yayınlanacak

Netflix platformu diziler ve filmlerle geleneksel eğlencenin ötesine doğru ufkunu genişletiyor. Şirket video oyun sektörüne girdikten ve canlı spor etkinliklerini keşfettikten sonra şimdi de canlı yayınlar için yeni ortaklığını duyuruyor.

İzleyiciler artık Amerikan uzay ajansı NASA’nın içeriklerini platforma getiren bu girişim sayesinde yakında uzayı doğrudan ekranlarından gerçek zamanlı olarak izleme şansına sahip olabilecek. NASA görevleri yedi gün yirmi dört saat Netflix aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

NASA’nın NASA+ olarak bilinen canlı yayın platformu bu yaz Netflix uygulamasına geliyor. Bu önemli entegrasyon, izleyicilerin çok çeşitli uzay olaylarını izlemesine olanak tanıyacak.

Netflix is teaming up with NASA to bring space a little closer to home.

Beginning this summer, Netflix will begin to stream LIVE rocket launches, astronaut spacewalks, mission coverage, and breathtaking live views of Earth from the International Space Station. pic.twitter.com/vBDMCkz0yP

— Netflix (@netflix) June 30, 2025