NASA görevleri canlı olarak Netflix’te yayınlanacak

Netflix, NASA görevlerini yirmi dört saat boyunca canlı yayınlamayı planlıyor.

NASA+ canlı yayınları bu yaz Netflix'e taşınacak.

Kullanıcılar tamamen ücretsiz bir şekilde bu yayınlara ulaşabilecek.

Netflix platformu diziler ve filmlerle geleneksel eğlencenin ötesine doğru ufkunu genişletiyor. Şirket video oyun sektörüne girdikten ve canlı spor etkinliklerini keşfettikten sonra şimdi de canlı yayınlar için yeni ortaklığını duyuruyor.

İzleyiciler artık Amerikan uzay ajansı NASA’nın içeriklerini platforma getiren bu girişim sayesinde yakında uzayı doğrudan ekranlarından gerçek zamanlı olarak izleme şansına sahip olabilecek. NASA görevleri yedi gün yirmi dört saat Netflix aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

NASA+ canlı yayınları Netflix ekranlarına taşınıyor

NASA’nın NASA+ olarak bilinen canlı yayın platformu bu yaz Netflix uygulamasına geliyor. Bu önemli entegrasyon, izleyicilerin çok çeşitli uzay olaylarını izlemesine olanak tanıyacak.

Netflix is teaming up with NASA to bring space a little closer to home. Beginning this summer, Netflix will begin to stream LIVE rocket launches, astronaut spacewalks, mission coverage, and breathtaking live views of Earth from the International Space Station. pic.twitter.com/vBDMCkz0yP — Netflix (@netflix) June 30, 2025

Katalogda canlı roket fırlatmaları, astronot uzay yürüyüşleri, derinlemesine görev raporları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Dünya’nın büyüleyici görüntüleri yer alıyor. Bu programlara uyumlu akıllı telefonlarda ve diğer akıllı cihazlarda bulunan Netflix uygulaması aracılığıyla erişilebilecek.

NASA’dan gelen bilgilere göre ajansın Washington’daki merkezindeki NASA+ genel müdürü Rebecca Sirmons şu ifadeleri paylaştı:

“1958 Ulusal Havacılık ve Uzay Yasası, uzay keşfi hikayemizi mümkün olan en geniş kitleyle paylaşmamızı istiyor. Hep birlikte yeni nesillere ilham veren bir altın inovasyon ve keşif çağına kendimizi adadık. Koltuklarının rahatlığından veya telefonlarından avuçlarının içinden…”

NASA içerikleri ücretsiz yayınlanacak

Netflix’ten gelen bilgilere göre NASA+ içeriği platformda ücretsiz olarak sunulacak. NASA+’ın canlı yayınlarının uzay ajansının web sitesinde zaten ücretsiz olarak mevcut olduğunu ve yakın zamanda Amazon Prime Video’da tanıtıldığını da belirtmekte fayda var.

NASA ayrıca YouTube gibi diğer popüler yayın platformlarında da güçlü varlığını sürdürüyor. Netflix’in devasa kullanıcı tabanı bunu daha da ileri taşımaya hazırlanıyor.

Dünya çapında 700 milyondan fazla kullanıcıyla birlikte platform NASA’nın daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabilir.

NASA+ ne zaman Netflix’e gelecek?

Netflix henüz ne yazık ki NASA+ entegrasyonu için bir lansman tarihi paylaşmadı. İki büyük NASA+ etkinliği, Progress 92 kargo uzay aracının fırlatılması ve ardından kenetlenmesi Temmuz başında planlanıyor.

İlk canlı içerikler de Netflix’te o zaman yayınlanabilir. Fakat yine de şu anda bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var.