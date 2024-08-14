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    Twitch, Instagram benzeri video Hikayeler özelliğini kullanıcılara sundu

    Popüler canlı yayın platformu Twitch, Instagram benzeri video tabanlı Hikayeler özelliğini kullanıma sundu.
    Twitch

    Hikayeler (Stories) özelliği günümüzde pek çok sosyal medya uygulamasında son derece popüler işlevlerden bir tanesi olarak biliniyor. İlk olarak Snapchat ile birlikte hayatımıza giren bu özellik, daha sonra Instagram ve diğer Meta uygulamalarında (WhatsApp, Facebook, Messenger) da yer almaya başladı. Kullanıcıların 24 saat içinde kendi kendini imha eden fotoğraf, video ve metin gibi içerikler yayınlayabileceği Hikayeler işlevi şimdi Twitch platformunda da kullanıcılarla buluştu.

    Günümüz sosyal medya platformlarında kullanıcı etkileşimini artırmak için en önemli çözümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Hikayeler özelliği bugün itibariyle Twitch’te kullanıcıların erişimine açıldı. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte tıpkı Instagram’da olduğu gibi takipçilerine maksimum 60 saniye uzunluğunda videolar ya da farklı formatlarda paylaşımlarda bulunabilecek. Bu ilgi çekici fonksiyonla birlikte Twitch, Instagram ve TikTok gibi rakiplerine karşı daha fazla öne çıkmayı amaçlıyor.

    Twitch, 48 saate kadar videolu Hikayeler paylaşmanıza izin veriyor

    Twitch platformu tarafından aktarılan bilgilere göre Twitch platformunda kullanıcılar Hikayeler üzerinden paylaşacakları içerikler için 1, 12, 24 ya da 48 saat olmak üzere dört farklı seçenek saat ayarı yapabilecek. Yani Instagram’daki 24 saatte kendi kendine kaybolan Hikayeler, Twitch’te 1 saat ya da 2 güne kadar kullanıcıların profillerinde durabilecek. Bu anlamda Instagram’a göre daha ayrıcalıklı bir konuma gelen Twitch, içerik üreticiler ve takipçi kitleleri arasındaki etkileşimi artırmayı planlıyor.

    Twitch video tabanlı Hikayeler özelliği
    Görsel: Twitch

    Kullanıcılar Twitch’te yer alan Hikayeler için beğeni ya da tepki gönderme şansına da sahip olacak. Yani bu yeni özellik her alanda Instagram kullanıcılarının yakından tanıdığı bir araç olarak hizmet sağlayacak. Burada yer alacak emoji tepkileri muhtemelen canlı yayınlarda kullanılan emojilerle aynı kalacak. Gönderiler için ise üç seçenek yer alacak. Bu seçenekler; yazı yazmak Canvas, galeriden bir fotoğraf ya da video seçmek için Clip ve son olarak anlık çekimler için Camera olarak karşımıza çıkacak.

    Geçtiğimiz yıl metin ve fotoğraf tabanlı Hikayeler özelliğini mobil cihazlar için kullanıma sunan Twitch platformu şimdi ise videolu içerikler de dahil olacak şekilde tüm Hikayeleri web uygulaması üzerinden de erişilebilir hale getirerek dikkatleri üzerinde topladı.

    Peki ya siz Twitch’in bu ilgi çekici yeni özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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