Twitch çalışanlarının yüzde 35’i işten çıkarılıyor

Amazon çatısı altında faaliyet gösteren popüler canlı yayın platformu Twitch yeni bir işten çıkarma dalgası ile gündeme geldi. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, çalışanlarının yüzde 35’i ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu da yaklaşık olarak 500 kişinin işten çıkarılmasına yol açacak gibi görünüyor.

Bloomberg’in haberine göre şirketin almış olduğu bu dikkat çeken karar, geçen yıl yaklaşık olarak 400 kişiyi işten çıkarması ve Kore’deki faaliyetlerini askıya almasının ardından karşımıza çıktı. Şimdilik resmi olarak açıklanmayan bu karar, iddialara göre çok yakında çalışanlara bildirilmeye başlanacak.

Twitch, Amazon’a beklenileni veremedi

Amazon şirketinin 2014 yılında yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın aldığı canlı yayın platformu Twitch, pek çok kişiye göre alanında en popüler hizmet olmasına rağmen yine de beklenilen karlılık seviyesini göremedi. Her ay yaklaşık olarak 1,8 milyar saat canlı yayın içeriğine ev sahipliği yapan internet sitesi, yüksek maliyetleri yüzünden Amazon’u hayal kırıklığına uğratmış görünüyor.

10 yıl önce Twitch’i satın alan şirket, bu sayede özellikle de oyun sektöründe varlığını güçlendirmek üzere bir hamlede bulundu. Fakat platformun düşük karlılık oranı, şirketi pek tatmin etmedi. Bilindiği üzere yalnızca yayıncılar üzerinden belirli komisyon ücretleri alan hizmet, bu nedenle maliyetlerini karşılamakta güçlük yaşıyor.

Her gün milyonlarca saatlik canlı yayını barındıran internete sitesi, yüksek veri trafiği ve işlem gücü gerektiren yapısı nedeniyle Amazon’un karlılığını negatif yönde etkiliyor. Bununla birlikte son dönemlerde YouTube ve TikTok gibi platformlarda canlı yayınların hızla yaygınlaşmaya başlaması da Twitch’in gelirini düşüren unsurlardan bir tanesi olarak görülüyor.

500 kişiyi işten çıkarma kararı alan Twitch, son dönemlerde birçok önemli gelişmeyle karşımıza çıktı. Geçen yıl platformun CEO koltuğunda oturan Emmett Shear görevine veda etti. Yerine ise geçici olarak Dan Clancy getirildi. İçinde bulunduğu mali problemlere karşı yeni reklamcılık çözümleri ve iş modelleri üzerinde çalışan platform, ekonomik durumunu kontrol altına almayı amaçlıyor.

Son zamanlarda birçok teknoloji şirketi art arda işten çıkarmalarda bulundu. Twitch’in ana şirketi olarak faaliyet gösteren Amazon, 2023 yılında 9 bin kişiyi işten çıkardı. Son iki yılda ise toplamda 27 bin kişiyle yollarını ayırdı.