Altı yeni Kindle modeli tanıtıldı, işte fiyatlar ve yenilikler

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Amazon, baştan tasarlanan yeni Kindle ailesini 1 Ekim 2026 Perşembe günü tanıttı ve seride toplam altı cihaz yer alıyor.

Tüm modeller gövdeyle hizalı ekran yapısına, kenardan kenara renk uygulamasına ve daha ince bir gövdeye kavuştu.

Amazon ayrıca ilk Bluetooth sayfa çevirme kumandası Kindle Click'i duyurdu, cihaz 2024 ve sonrası Kindle modelleriyle de uyumlu çalışıyor.

Amazon, e-kitap okuyucu ailesini baştan aşağı yeniledi. Şirket 1 Ekim 2026 Perşembe günü yaptığı duyuruyla Kindle, Kindle Paperwhite ve Kindle Colorsoft modellerinin yeni sürümlerini tanıttı. Ailede toplam altı cihaz yer alıyor.

Yenilenen seri, geçtiğimiz hafta yeni Kindle’ın görsellerinin sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Sızıntıda öne çıkan tasarım değişiklikleri ve pastel renk seçenekleri, resmi duyuruyla büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Keith’in paylaştığı bilgilere göre Kindle, üç yıl üst üste çift haneli küresel büyüme kaydetti ve yalnızca 2025 yılında cihazlar üzerinden 720 milyar sayfa okundu.

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Tasarımda kökten değişiklik

Amazon’un bu nesilde en çok vurguladığı yenilik, ekran yapısının tamamen değişmesi. Şirket, e-kitap okuyucu kategorisinde ilk kez uygulandığını belirttiği ters yığın ekran mimarisine geçti. Bu yapı sayesinde tüm modellerde ekran gövdeyle tamamen hizalı duruyor, yani okuma yüzeyini kesen çıkıntılı bir çerçeve bulunmuyor.

Renk uygulaması da değişti. Cihazın rengi artık ön yüzden arka yüze kesintisiz biçimde devam ediyor. Seride Ube adı verilen koyu mor, Alpine Sky, Seaglass Green ve Graphite renkleri yer alıyor. Fig ise ilk kez bir e-kitap okuyucuda kullanılıyor.

Yeni Kindle cebe giren boyutlarda

Serinin giriş seviyesi modeli olan 6 inçlik Kindle, Amazon’un bugüne kadar ürettiği en kompakt model olarak tanıtılıyor. Cihaz 16 GB depolama alanı sunuyor, tek şarjla altı haftaya varan pil ömrü vaat ediyor ve kitapları önceki nesle göre yüzde 30 daha hızlı açıyor.

Modelin alüminyum sırtlı bir versiyonu da ilk kez satışa sunuluyor. Aynı boyutları koruyan bu sürüm 32 GB depolama ile geliyor ve gövdesi yüzde 80 geri dönüştürülmüş alüminyumdan mat kaplamayla üretiliyor. Standart modelin gövdesi de geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor ve cihazda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanan bir pil bulunuyor.

Paperwhite ve Colorsoft tarafında neler değişti?

Kindle Paperwhite, önceki nesle göre daha ince ve hafif bir gövdeye kavuştu. Su geçirmez yapısını ve ayarlanabilir sıcak ışığını koruyan model, tek şarjla 12 haftaya varan pil ömrü sunuyor. Ekranda oksit ince film transistör arka panel kullanılıyor ve Amazon bunun şimdiye kadarki en yüksek kontrast oranına sahip Paperwhite ekranı olduğunu belirtiyor. Signature Edition sürümü ise alüminyum arka gövde, 32 GB depolama, otomatik ayarlanan ön ışık, pogo pin ile dock şarjı ve çift dokunuşla sayfa çevirme özelliklerini ekliyor.

Renkli ekranlı Kindle Colorsoft tarafında da kapsamlı bir yenileme var. Ekranda renkleri güçlendirmek ve parlaklığı artırmak için nitrür LED’li ışık kılavuzu kullanılıyor. Işık kılavuzundaki mikro deflektörler kaçak ışığı azaltarak görüntü homojenliğini iyileştiriyor, ekran katmanındaki ultra ince optik kaplama ise netliği artırıyor. Oksit arka panel ve özel dalga formları sayesinde hem renkli hem siyah beyaz içerikte daha yüksek kontrast elde ediliyor.

Kindle Click ile sayfalar uzaktan çevriliyor

Amazon bu nesilde aksesuar tarafına da ağırlık verdi. En dikkat çekici ürün, şirketin ilk Bluetooth sayfa çevirme kumandası olan Kindle Click. Kompakt bir tasarıma sahip kumanda, yorgan altında okurken, koşu bandında ya da uçakta açılır masa üzerinde kullanım için konumlandırılıyor.

Kindle Click yalnızca yeni modellerle sınırlı değil, 2024 ve sonrasında çıkan tüm Kindle cihazlarıyla da uyumlu çalışıyor. Aksesuar listesinde ayrıca fiziksel sayfa çevirme tuşları taşıyan manyetik Page-Turn Cover, Signature Edition modellerini dik konumda şarj eden bir şarj standı ve örgü kumaş, bitki bazlı deri ile taneli premium deri seçenekleriyle sunulan kılıflar yer alıyor.

Fiyatlar ve satış

Yeni Kindle ailesinin fiyatları aşağıdaki gibi belirlendi.

Model Depolama Fiyat Kindle 16 GB 149,99 dolar Kindle (alüminyum) 32 GB 189,99 dolar Kindle Paperwhite 16 GB 199,99 dolar Paperwhite Signature Edition 32 GB 249,99 dolar Kindle Colorsoft 16 GB 289,99 dolar Colorsoft Signature Edition 32 GB 319,99 dolar Kids modelleri – 179,99 dolardan başlıyor

Aksesuar tarafında Kindle Click 34,99 dolar, Page-Turn Cover 79,99 dolar, şarj standı 59,99 dolar ve kılıflar 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Üç modelin de çocuklara yönelik Kids sürümleri bulunuyor ve bu paketler sanatçılar tarafından tasarlanan kapaklar ile 12 aylık Amazon Kids+ üyeliği içeriyor.

Standart Kindle ve alüminyum sürümü ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda, Belçika, İsveç, Polonya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Avustralya’da satışa sunuldu. Paperwhite ve Colorsoft modelleri ise aynı bölgelerde kademeli olarak ön siparişe açılıyor. Türkiye bu listede yer almıyor, dolayısıyla cihazların ülkemizde resmi satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil.