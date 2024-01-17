Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu bu gece gerçekleşecek. 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 01:11’de ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gönderilecek. SpaceX komutasında yapılacak olan fırlatma töreni için saatler kaldı. Bu tarihi tören, ülkemizin farklı noktalarında canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk insanlı uzay görevi Amerika Birleşik Devletleri, Florida’da yapılacak fırlatma operasyonuyla birlikte hayata geçecek. Uzun bir süredir heyecanla beklenen bu çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından 2 hafta süreyle birtakım bilimsel araştırmaların tamamlanmasına kapı aralayacak. Aralarında kanser araştırmalarının da yer aldığı toplamda 13 farklı deney uzay ortamında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu nereden ve nasıl izlenir?

Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu bu gece gerçekleştirilecek. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracı ile birlikte NASA’nın Florida’da yer alan Kennedy Uzay Merkezi’ndeki 39A fırlatma kompleksinden ISS’ye gönderecek. Heyecanla beklenen bu yolculuk, canlı bir şekilde takip edilebilecek.

Beklenen fırlatma töreni için geri sayım başlarken, araştırmanın canlı bir şekilde Türkiye’nin farklı noktalarındaki bilim merkezlerinden canlı bir şekilde izlenebileceği aktarıldı. Ankara’da Kızılay ilçesinde, İstanbul’da ise Taksim’de açılan planetaryumlarda törenin canlı yayınlanacağı açıklandı. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara’daki meydanlara, ‘dome çadır’ adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi’nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi’den de izlenebilecek.“

Fırlatma törenini evinde izlemek isteyenler için ise Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu TRT Haber’de canlı olarak yayınlanacak. Gece yarısı 00:00’da başlayacak yayında Kennedy Uzay Üssü ile ülkemizdeki kent meydanlarından canlı bağlantılar ve röportajlar gerçekleştirilecek.

4 kişiden oluşan mürettebatta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın yanı sıra ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’yı temsilen Michael Lopez-Alegria, İtalya Hava Kuvvetleri Pilotu Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına İsveçli Marcus Wandt da çalışmalara katılacak.

Son olarak Gezeravcı’nın uzayda yanında aile üyelerinin fotoğraflarını, Yörük kültürüyle özdeşleşen bazı öğeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen Türk bayrağını taşıyacağı belirtildi.