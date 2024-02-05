Türkiye’de Ocak 2024’ün en popüler dizi ve filmleri

Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler ile ilgili düzenli olarak raporlar hazırlayan JustWatch, Ocak 2024’ün en popüler dizi-filmleri listesiyle karşımıza çıktı. Ocak ayına damgasını vuran birbirinden kaliteli yapımlar listede boy gösterdi.

JustWatch tarafından aktarılan bilgilere göre Ocak 2024’ün en popüler filmleri arasında ilk sırada Netflix platformunda yayınlanan Kar Kardeşliği filmi yer alıyor. Diziler arasında ise Amazon Prime Video imzalı Reacher zirveyi üstleniyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ocak 2024)

Kar Kardeşliği – Netflix John Wick: Bölüm 4 – Amazon Prime Video 12 Kızgın Adam – Amazon Prime Video Dünyayı Ardında Bırak – Netflix Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Netflix, BluTV… Fargo – Amazon Prime Video Suçlular – BluTV İsyan Gezegeni – Birinci Bölüm: Ateşin Çocuğu – Netflix Parazit – BluTV, Mubi Sararmış Yapraklar – Mubi

Geçen yılın Ekim ayında Netflix platformunda yayınlanan Kar Kardeşliği filmi 1972’te yaşanan Uruguay Hava Kuvvetleri’nin 571 sefer sayılı uçuşundaki kazayı konu alıyor. Juan Antonio Bayona tarafından yönetilen film, kazadan sağ kurtulan insanların hayatta kalma mücadelesine yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan filmin bir anda yükselişe geçmesi ise bu yapımın 2024 Oscar Ödülleri’nde rekabet edecek olmasından kaynaklanıyor.

Amazon Prime Video’da yayınlanan John Wick: Bölüm 4 aylardır listenin üst sıralarını doldurmaya devam ediyor. Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği aksiyon-macera filmi ikinci sırada karşımıza çıkıyor. Üçüncülük koltuğunda ise 1957 yapımı suç-gerilim temalı 12 Öfkeli Adam filmi bulunuyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ocak 2024)

Reacher – Amazon Prime Video True Detective – Turkcell TV+ Succession – BluTV, Amazon Prime Video The Last of Us – BluTV Marry My Husband – Amazon Prime Video Zaman Çarkı – Amazon Prime Video House of the Dragon – BluTV Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi – BluTV Percy Jackson ve Olimposlular – Disney+ Game of Thrones – BluTV, Amazon Prime Video, Turkcell TV+

Ocak ayının en popüler dizileri arasında zirvede Nick Santora imzalı Reacher dizisi yer alıyor. Şu anda 2 sezon ve toplamda 16 bölümden oluşan sürükleyici hikayesiyle Amazon Prime Video platformunda boy gösteren dizi, ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

Listenin ikinci basamağında Turkcell TV+ platformundan izleyebileceğiniz True Detective dizisi karşımıza çıkarken, üçüncü sırada ise BluTV ve Amazon Prime Video’da yayınlanan Succession’a yer veriliyor.