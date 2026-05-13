Amazon Prime Video Türkiye’de reklamlı döneme geçiyor: Yeni abonelik ücreti belli oldu

Amazon Prime Video, 17 Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'deki içeriklerinde sınırlı reklam göstermeye başlayacağını açıkladı.

Mevcut abonelik ücreti aylık 69,90 TL olarak sabit bırakıldı.

Reklam görmek istemeyen kullanıcılar için Prime üyeliğine ek olarak aylık 59,90 TL karşılığında reklamsız izleme alternatifi sunulacak.

Amazon’un bünyesinde faaliyet gösteren dijital yayın platformu Prime Video, Türkiye’deki abonelerine gönderdiği bilgilendirme mesajıyla önemli bir strateji değişikliğine gittiğini resmen açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan duyuruya göre, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren platformda yer alan film ve diziler sınırlı reklamlar içerecek şekilde yayınlanacak.

Amazon yetkilileri, söz konusu hamlenin arkasındaki temel nedenin içerik kalitesini sürdürmek olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamada, yeni uygulamanın ilgi çekici yapımlara yatırım yapmaya devam edilmesini ve bu yatırımların uzun vadede artırılmasını sağlayacağı vurgulandı.

Amazon Prime üyelik ücretlerinde artış yaşanacak mı?

Mevcut abonelerin herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmadığı belirtildi. Standart Prime üyelik fiyatında bir değişikliğe gidilmeyeceği kaydedildi. Halihazırda Prime Video erişimini de kapsayan Amazon Prime Türkiye aboneliği aylık 69,90 TL üzerinden ücretlendirilmeye devam ediyor.

Reklamsız abonelik seçeneği kullanıcıların erişimine sunuluyor

İçerikleri kesintisiz izlemek isteyen tüketiciler için yepyeni bir alternatif devreye giriyor. Prime Video’dan gelen bilgilere göre, reklamsız deneyim talep eden aboneler mevcut paketlerine ek olarak aylık 59,90 TL ödeme yaparak yeni seçeneğe geçiş yapabilecek. Böylelikle reklamsız izleme keyfini sürdürmek isteyenlerin ek bir bütçe ayırması gerekecek.

Amazon Prime üyeliğine sahip olan kullanıcılar, Prime Day gibi özel indirim kampanyaları ve alışveriş etkinliklerine erişebiliyor. Seçili ürünlerde ücretsiz ve hızlı teslimat özelliği de mevcut. Ek olarak Amazon Luna’da bedava oyunlar ve Twitch aboneliğini de Prime’la birlikte alabiliyorsunuz.