Türkiye’de Mart 2024’ün en popüler dizi ve filmleri JustWatch platformu tarafından açıklandı. Dünya çapında dijital platformlara ilişkin dikkat çekici raporlarla karşımıza çıkan JustWatch, geçen ayın öne çıkan yapımlarını sıraladı.

JustWatch ekibi tarafından paylaşılan raporda yer alan dizi-filmler, özellikle de seyredecek yeni bir içerik arayanlar için oldukça fayda sağlıyor. Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, Turkcell TV+, Disney+ ve Mubi platformlarından çeşitli yapımların yer aldığı listede birbirinden ilgi çekici projeler karşımıza çıkıyor. İşte ayrıntılar…

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mart 2024)

Bar Fedaisi – Amazon Prime Video Kutu Otlar Üstüne – Netflix Damsel – Netflix Amerikan Romanı – Amazon Prime Video John Wick: Bölüm 4 – Amazon Prime Video All of Us Strangers – Disney+ Kuzeyli – Amazon Prime Video Yedinci Hayat – BluTV Asfaltın Kralları – Netflix ve Disney+ Terminatör – Amazon Prime Video

8 Mart tarihinde Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Bar Fedaisi (Road House) filmi kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başardı. Anthony Bagarozzi ve Chuck Mondry ikilisinin kaleme aldığı ve Doug Liman tarafından yönetmenliği üstlenilen yapım, 1989 yılında vizyona giren aynı adlı filmin yeniden uyarlanmış versiyonu olarak dikkat topluyor. Ünlü oyunu Jake Gyllenhall filmin başrolünü üstlenirken, zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Post Malone, Daniel Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen ve Jessica Williams gibi yıldız isimler bulunuyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne de Mart ayına damgasını vuran filmler arasında öne çıkıyor. Netflix platformundan seyredebileceğiniz yapım, Mart 2024’ün en popüler filmleri arasında ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncülüğü ise yine Netflix’te yayınlanan Damsel filmi elde ediyor.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mart 2024)

Shogun – Disney+ 3 Cisim Problemi – Netflix The Gentlemen – Netflix The Walking Dead: The Ones Who Live – Turkcell TV+ House of the Dragon – BluTV The Walking Dead – Netflix ve Disney+ Game of Thrones (Taht Oyunları) – BluTV, Amazon Prime Video ve Turkcell TV+ Avatar: The Last Airbender – Netflix Kuvvetli Bir Alkış – Netflix Succession – BluTV ve Amazon Prime Video

Geçen ayın en popüler dizisi Shoug oldu. Hulu ve FX orijinal dizisi, ülkemizde Disney+ platformundan seyredilebiliyor. James Slavell imzalı 1975 tarihli aynı adlı romandan esinlenerek televizyona taşınan dizi, izleyicileri 1600’lü yılların Japonya dönemine, koca bir yüzyılı belirleyen iş savaşın şafağına ziyarete götürüyor.

21 Mart’ta 1. sezonuyla Netflix platformunda yayınlanan yeni bilim kurgu dizisi 3 Cisim Problemi kısa sürede büyük bir popülarite yakalamıştı. Liu Cixin’in Hugo Ödüllü romanından uyarlanan yapım, Mart 2024’ün en popüler dizisi oldu. Listede üçüncülüğü ise yine Netflix’te yayınlanan The Gentleman dizisi üstlendi.

Peki ya size göre geçen ay dijital platformlarda yayınlanan en iyi dizi ve filmler hangileriydi? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!