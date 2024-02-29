Türkiye’de hangi dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2023-Q4)

Her geçen gün dijital platformların sayısı dünya genelinde artmaya devam ederken, bu platformlar arasında sıkı bir rekabet göze çarpıyor. Dizi-film endüstrisinde dijital platformlar arasında pazar payları sürekli olarak değişkenlik gösterirken, Türkiye pazarında da dengeler değişiyor.

Peki ya Türkiye’de hangi dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? Online dizi-film rehberi JustWatch tarafından yayınlanan raporda 2023 yılının son çeyreğine ilişkin pazar payları gözler önüne serildi. Başta Netflix ve BluTV olmak üzere ülkemizde hizmet veren dijital platformlar arasındaki pazar payları değişiyor. İşte detaylar…

BluTV liderliğini sürdürüyor

2023 yılının son çeyreğinde BluTV platformu dijital platformlar arasında liderliğini devam ettiriyor. Bu bağlamda platform, rakiplerinden biri olan Disney Plus’tan yaklaşık beş kat daha büyük bir kullanıcı tabanına hitap ediyor. BluTV’nin yüzde 38 payla birinciliği elde ettiği listede, ikinci basamakta ise yüzde 27 pazar payıyla Netflix karşımıza çıkıyor.

JustWatch raporuna göre geçen yılın son çeyreğinde Amazon Prime Video yüzde 19’luk bir pazar payına ulaşmayı başardı. Hemen arkasından takip eden Disney Plus yüzde 7’lik bir paya hitap ederken, Mubi ise yüzde 5 payla beşinci sırada yer aldı. Kalan yüzde 4’lük kısımdaysa diğer platformların bulunduğu aktarılıyor.

Prime Video ve Mubi için işler yolunda ilerliyor

JustWatch tarafından paylaşılan “dijital platformlarda 2023 yılında pazar payı gelişimi” raporunda ise geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 1’lik bir artış elde eden Amazon Prime Video ve Mubi platformları öne çıkıyor. BluTV ve Netflix pazar paylarını korumayı sürdürüyor.

Tabloda en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi ise Disney Plus’ın karşı karşıya geldiği büyük gerileme oldu. Geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 3’lük bir pazar payı kaybı ile karşılaşan dijital platform, rakiplerine yetişmek konusunda epey bir güçlük çekiyor.

Disney Plus neden popülaritesini kaybetti?

Rakip platformların pazar payında artış ya da sabit bir denge görülürken, Disney Plus’ın yaşadığı bu çarpıcı düşüş ise tahminlere göre platformun geçen yıl almış olduğu bazı tartışmalı kararlardan sonra ortaya çıktı.

Bilindiği üzere platform, kütüphanesinde yer alan tüm Türk dizi-filmlerini kaldırdı ve başta Atatürk dizisi olmak üzere gelecek projelerinin tamamını askıya aldı. Bunun üzerine birçok Türk kullanıcı platformu terk etme kararı aldı.