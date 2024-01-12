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    Türkiye’de Aralık 2023’ün en popüler dizi ve filmleri

    JustWatch, Aralık 2023'ün en popüler dizi ve filmleri listesiyle karşımıza çıktı. Geçen aya damgasını vuran yapımlar belli oldu.
    En popüler dizi-filmler
    Görsel: Unsplash

    Her ay olduğu gibi yine Türkiye’de en çok izlenen yapımları karşımıza çıkaran JustWatch platformu, “Aralık 2023’ün en popüler dizi-filmleri” raporunu yayınladı.

    JustWatch verilerine göre Aralık 2023’ün en popüler filmleri arasında ilk basamakta bir Netflix yapımı olan Dünyayı Ardında Bırak yer alıyor. Dizi sıralamasında ise liderliği Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Reacher üstleniyor. İşte JustWatch’un sunmuş olduğu raporun tüm detayları…

    Türkiye’de en popüler olan 10 film (Aralık 2023)

    1. Dünyayı Ardında Bırak – Netflix
    2. John Wick: Bölüm 4 – Amazon Prime Video
    3. İsyan Gezegeni – Birinci Bölüm: Ateşin Çocuğu – Netflix
    4. Suçlular – BluTV
    5. Suikast Treni – Amazon Prime Video & Turkcell TV+
    6. Elemental – Disney+
    7. Kar Kardeşliği – Netflix
    8. Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Netflix & BluTV
    9. Menü – Disney+
    10. Ölümlü Dünya – Netflix & Turkcell TV+
    Aralık 2023'ün en popüler filmleri
    Görsel: JustWatch

    Aralık 2023’ün en popüler filmleri arasında zirvede karşımıza çıkan Dünyayı Ardında Bırak, orijinal bir Netflix filmi olarak dikkat topluyor. Senarist, yapımcı ve yönetmen koltuğunda Sam Esmail’in ye raldığı yapım, kıyamet sonrası bir dönemde geçen psikolojik ve gerilim dolu bir macera içeriyor. Ekim ayında yayınlanan film,

    İkinci basamakta başrolünü ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in üstlenmiş olduğu John Wick: Bölüm 4 yer alıyor. Üçüncü sırada ise İsyan Gezegeni – Birinci Bölüm: Ateşin Çocuğu (Rebel Moon — Part One: A Child of Fire) filmi karşımıza çıkmakta.

    Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Aralık 2023)

    1. Reacher – Amazon Prime Video
    2. Succession – Amazon Prime Video & BluTV
    3. House of the Dragon – BluTV
    4. Percy Jackson ve Olimposlular – Disney+
    5. Game of Thrones – BluTV, Amazon Prime Video, Turkcell TV+
    6. The Last of Us – BluTV
    7. Zaman Çarkı – Amazon Prime Video
    8. A Murder at the End of the World – Disney+
    9. The Walking Dead – Netflix & Disney+
    10. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi – BluTV
    Aralık 2023'ün en popüler dizileri
    Görsel: JustWatch

    Geçen aya damgasını vuran dizi, Amazon Prime Video tarafından üretilen suç temalı Reacher dizisi oluyor. Alan Ritchson’ın başrolünü üstlendiği heyecan verici yapım, Succession ve House of the Dragon gibi birbirinden kaliteli yapımları arkasında bırakarak Aralık 2023’te liderlik koltuğunda oturuyor.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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