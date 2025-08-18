Türkiye’de 5G ihalesinde son aşamaya gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G ihalesine dair son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu'na göre 5G ihalesinde artık son aşamaya gelindi.

700 MHz ile 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz'in operatörlerin kullanımına açılacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G bağlantı teknolojisinin ihalesine yönelik hazırlık süreçlerinin sona erme aşamasında olduğunu dile getirdi. Bakanlıktan gelen duyuruya göre 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerine sunulmaya başlanacak.

5G ihale süreci 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu. İhalenin ne zaman gerçekleşeceği ve konuya ilişkin diğer merak edilen ayrıntıların yakın zaman içerisinde paylaşılacağı ifade edildi.

5G ile Türkiye’de internet hızı 10 ila 100 kat artacak

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre 5G bağlantı teknolojisi 4.55G şebekelerine kıyasla 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kaydetti:

“700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi.”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de 5G bağlantısının ihale tarihi ve temel unsurları hakkında ilerleyen zamanlarda ayrıca bilgi paylaşılacağını ekledi:

“İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz.”

Son olarak Bakan Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’de bir süredir İstanbul Havalimanı ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor’un stadyumlarında vatandaşlara sunulmaya başlandığını söyledi.

Türkiye çapında 40’tan fazla bölgede kapalı kullanıcı gruplarıyla deneme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, çalışmaların son aşamaya geldiğini vurguladı.

Son olarak Bakan Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 5G teknolojisinin 2026 yılında Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlayacağını söylemişti.