Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone depremde yine sınıfta kaldı

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sınıfta kalarak hayal kırıklığına uğrattı.

Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda duruma yönelik şikayetlerini dile getirdi.

2025'in ilk çeyreğinde milyarlarca liralık kâr elde eden operatörlerin vatandaşlara yaşattığı bu olumsuzluk tepki çekti.

Bu akşam saat 19:53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde de hissedilen depremde ne yazık ki yine GSM operatörleri sınıfta kaldı.

Geçmiş yıllardaki büyük depremlerde de benzer durumlar meydana gelmişti. Özellikle de büyük felaketlere yol açan Hatay depremi sonrası pek çok vatandaş Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da saatlerce yakınlarına ulaşamadıklarını bildirmişti.

Fakat aradan geçen zaman faslı ne yazık ki yalnızca bu üç şirketin daha fazla ciro elde etmesine yol açmış gibi görünüyor. BirGün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin, yalnızca Turkcell ve Türk Telekom’un 2025 ilk çeyrekteki toplam kârının 8,2 milyar TL olduğunu bildirdi.

Turkcell ve Türk Telekom’un 2025 ilk çeyrek bilançosu

Abone sayısı bakımından ülkemizin en büyük GSM operatörü olan Turkcell’in geçen yılki hasılatı 158 milyar 852 milyon TL idi. 2025 yılının ilk üç çeyreğinde ise şirket 3 milyar 82 milyon TL gelir sağladı.

Geçtiğimiz yıllarda özelleştirilen ve birtakım tartışmalara konu olan Türk Telekom ise geçen yıl 8 milyar 456 milyon TL’lik kâr elde etti. Ocak-Mart arasında ilk çeyrekte ise 5 milyar 134 milyon TL gelire ulaştı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz internet, dakika ve SMS

Turkcell:

Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır. — TURKCELL (@Turkcell) August 10, 2025

Vodafone Türkiye:

Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır.

Geçmiş olsun. — Vodafone Türkiye (@VodafoneTR) August 10, 2025

Türk Telekom:

Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır.

Geçmiş olsun dileklerimizle. — Türk Telekom (@TurkTelekom) August 10, 2025