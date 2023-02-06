Bugün gece saatlerinde tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran korkutucu bir deprem meydana geldi. Ülkemizin doğu bölgesini etkileyen art arda büyük depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş ilinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken; Gaziantep ilindeyse 6,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Gece saatlerinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay illerinden hissedildi. Saat 04:17’de yaşanan depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü seviye alarm ortaya koyulduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içerdiğini dile getirdi. Çok sayıda binanın hasar aldığı depremde ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Ücretsiz internet ve konuşma paketi sağlandı

Meydana gelen korkutucu depremden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan önemli bir açıklama ile sosyal medyadan vatandaşlara seslendi. Bakan Yardımcısı Sayan, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için kesintisiz bir iletişim sağlanması adına operatörlere talimat verildiğini; bu bağlamda bölgedeki herkese ücretsiz internet ve konuşma paketi sağlandığını bildirdi. Öte yandan borç sebebiyle kapalı olan mobil, internet ve sabit hatların da görüşmeye açıldığını kaydetti. Bakan Yardımcısı Sayan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

1️⃣Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) February 6, 2023

“Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım.”

GSM operatörlerinin kapasiteleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan kısa bir süre sonra T.C. İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden de önemli bir açıklama yapıldı. Yaşanan deprem sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması adına tüm GSM operatörlerinin kapasitelerini artıracağı, kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlanacağı bildirildi.

Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. https://t.co/6o7WHkxoO9 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 6, 2023

“Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.“