    AFAD’dan deprem sonrası acil durumlar için iletişim uyarısı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.1'lik deprem sonrası vatandaşlara acil durumlarda iletişim önerilerinde bulundu.
    AFAD
    • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
    • AFAD, birçok ilde hissedilen deprem sonrası bazı iletişim önerilerinde bulundu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 19:53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde de hissedilen deprem, büyüklüğü 3.0 üzerinde birçok artçı depreme yol açtı.

    Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada afet veya acil durumlarda iletişim kesintilerinin önüne geçebilmek adına bazı teknolojik önerilerde bulundu.

    AFAD iletişim için önerilerde bulundu

    Deprem sonrası hasarlı binalara girilmemesi ve riskli binaların önünden geçilmemesi yönünde tavsiyede bulunan AFAD, vatandaşlar için pratik bazı iletişim çözümleri önerdi.

    AFAD’dan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    • Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.
    • Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.
    • Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.
    AFAD acil durumlarda iletişim önerileri
    Görsel: AFAD

    “WhatsApp, Telegram ve Bip gibi uygulamaları tavsiye ediyoruz”

    T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

    “Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

    Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun…”

    Bununla birlikte Bakan Uraloğlu, vatandaşlara haberleşme noktasında şu tavsiyelerde bulundu:

    “Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir.

    Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

    Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.