Binance, işlem sorunlarından zarar görenlere tazminat sözü verdi

Binance kurucu ortağı Yi He, yoğun piyasa dalgalanmaları nedeniyle bazı kullanıcıların işlem sorunu yaşadığını doğruladı.

Kripto para borsası bu noktada sorumluluk alarak zararın tazmin edileceğini bildirdi.

Şirket, bundan etkilenen kullanıcıların müşteri hizmetlerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi, küresel finans piyasalarında kaosa yol açtı. Geleneksel borsaların da etkilendiği bu ortamda kripto para piyasası adeta felç oldu. 126 bin dolar seviyelerinde haftaya başlayan Bitcoin (BTC), panik dalgasıyla beraber 109 bin dolar seviyelerine düştü.

Bu aşırı dalgalanma ortamında Binance gibi platformlar ciddi operasyonel sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu durum ne yazık ki binlerce kullanıcının kayıplarını daha da kötüleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları, binlerce dolarlık kayba yol açan bir “sistem hatası” nedeniyle başarısız emirler veya seçici olarak kapatılan pozisyonlar gibi vakalar bildirdi.

Downdetector ve sosyal medya kullanıcılarından gelen raporlara göre emirlerin yürütülmesinde gecikmeler, başarısız zarar durdurma emirleri, hatalı bakiye ve grafik gösterimleri, API gecikmesi, geçici para çekme işlemlerinin askıya alınması ve mobil uygulama ile internet sitesinde kritik 2 ila 4 saat süren genel donmalar olduğunu vurguladı.

Binance zararı telafi edeceğini açıkladı

Binance kurucu ortağı Yi He’den açıklamaya göre platformdan kaynaklanan kayıplar için şirket sorumluluk alacak. Popüler kripto para platformu, teknik sorunlardan kaynaklı zarar gören yatırımcılara tazminat ödeyeceklerini bildirdi.

Cesur bir taahhütte bulunan Yi He, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son 16 saat içinde yaşanan önemli piyasa dalgalanmaları ve önemli sayıda kullanıcı akını nedeniyle, bazı kullanıcılar işlemlerinde sorunlarla karşılaştı. Bunun için özür dileriz. Binance kaynaklı bir kayıp yaşadıysanız, lütfen durumunuzu bildirmek için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin. Hesap hareketlerinizi tek tek inceleyip durumu analiz edecek ve buna göre tazminat sağlayacağız. Ancak, piyasa dalgalanmalarından ve gerçekleşmemiş kârlardan kaynaklanan kayıplar tazminat kapsamına girmez. Binance’in Binance olmasının sebebi, sorunlardan asla kaçınmamamızdır. Eksik kaldığımızda sorumluluğu üstleniriz; hiçbir mazeret veya gerekçemiz yoktur. Her kullanıcıya elimizden gelenin en iyisini sunmaya kararlıyız ve sorumluluğumuz dahilindeki işleri yöneteceğiz. Piyasa şu anda dalgalı bir seyir izliyor, bu nedenle lütfen yatırım risklerini göz önünde bulundurun. Son 16 saat içinde yaşanan önemli piyasa dalgalanmaları ve kullanıcı yoğunluğu nedeniyle bazı kullanıcılar işlem zorlukları yaşadı. Binance’in neden olduğu kayıplardan dolayı içtenlikle özür dileriz. Hesabınızı kaydetmek için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Hesap hareketlerinizi analiz edip tazminat belirleyeceğiz. Bu işlem biraz zaman alacaktır, ancak piyasa dalgalanmaları ve gerçekleşmemiş kârlardan kaynaklanan kayıplar karşılanmayacaktır. Binance, Binance’dir çünkü sorunlardan asla kaçınmayız. Başarısız olanlar cezalandırılacaktır. Mümkün olduğunca çok kullanıcıya hizmet vermeliyiz. Bunun için hiçbir sebep veya mazeret yok. İlgilenmemiz gereken kısımlarla mutlaka ilgileneceğiz. Mevcut piyasa hala oynaklık döneminde olduğundan, lütfen yatırım risklerine karşı dikkatli olun.”

Binance CEO’su Richard Teng ise açıklamasında şunları söyledi: