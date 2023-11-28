TikTok’un sahibi ByteDance oyun pazarına veda ediyor

Popüler sosyal medya platformu TikTok’un sahibi olarak tanınan Çinli şirket ByteDance, oyun bölümünü yeniden yapılandırma kararı aldığını açıkladı. Şirket, Reuters’a yapmış olduğu açıklamada, firmanın oyun kolu olan Nuverse’de önemli bazı değişiklikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ortaya çıkan iddialara göre şirket, büyük bir ihtimalle bu yeniden yapılandırma sürecinde sektöre tamamen veda etmeye hazırlanıyor. Reuters, ByteDance’in oyun pazarından ayrılacağını, bu alanda faaliyet göstermeye devam etmeyeceğini ve çalışanlara da bu konuda kararın iletildiğini ifade ediyor.

ByteDance oyun firması Nuverse için yeniden yapılandırma kararı aldı

ByteDance ekibi oyun bölümündeki yeniden yapılandırma kararına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, iş bölümlerini sürekli bir şekilde gözden geçirdiklerini açıklarken, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda oyun bölümünden yeterince verim alamadıklarını kabul etti. Şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:

“İşimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve stratejik büyümeyi uzun vadeli alanlara odaklamak için ayarlamalar yapıyoruz. Yakın zamanda yaptığımız bir incelemenin ardından oyun segmentimizi yeniden yapılandırmak gibi zor bir karar almaya karar verdik.”

Marvel Snap oyunuyla ilgili açıklama geldi

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Nuverse artık geliştirilmekte olan oyunların üretimini durduracak. Bununla birlikte şirket, Marvel Snap de dahil olmak üzere devam eden projelere yatırım yapmayı durdurmayı planlıyor. Discord’daki resmi bir oyun sunucusundan yapılan açıklamada firma, Nuverse’de nasıl bir değişiklik olursa olsun Marvel Snap’in gelecekte de çalışmaya ve geliştirilmeye mutlaka devam edileceğini bildirdi.

2019 yılında ByteDance çatısı altında kurulan oyun geliştiricisi ve yayıncısı Nuverse, Mobile Lengeds: Bang Bang adlı MOBA oyunu ile geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bu oyunla birlikte küresel çapta 1 milyardan fazla oyuncuyu bir araya getirmeyi başlayan şirket, yüksek kaliteli oyunlar üretmeye odaklandı.

Mobile Legends: Bang Bang’in geliştiricisi Moonton ve Marvel Super War’ın geliştiricisi C4 Connect Inc. olmak üzere iki yan kuruluşa sahip olan Nuverse, Türkiye pazarında da faaliyet gösteriyor. Şirketin yeniden yapılandırma sürecine ilişkin şimdilik pek fazla resmi detay açıklanmadı. Bu nedenle ne yazık ki şu an için Nuverse’ün geleceğine dair de oldukça sınırlı bilgi mevcut.