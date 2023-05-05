TikTok’tan yayıncılar için yeni para kazanma yöntemi: Pulse Premiere

Çinli sosyal medya platformu TikTok, içerik üreticiler için yeni bir para kazanma yöntemi ile karşımıza çıktı. Şirket, yayıncıların gönderilerinin yanında reklam satmasına olanak sağlayan yeni bir ürününü duyurdu. Pulse Premiere adı verilen bu seçenek, seçkin bir yayıncı grubunun gönderilerden hemen sonra görünen video reklamlardan elde edilen gelirin yarısını toplamasına olanak tanıyan Pulse programının geliştirilmiş bir hali olarak dikkatleri üzerinde topladı.

TikTok’un blog sayfasında açıkladığı bilgilere göre bu yeni para kazanma seçeneği Buzzfeed, Conde Nast, Dotdash Meredith, Hearst Magazines, MLS, NBCUniversal, UFC, Vox Media ve WWE gibi belirli yayıncı hesaplarına çok sayıda avantaj sunacak. Söz konusu yenilik beğeniler, izlenme süresi ve yorumlar gibi metriklere dayalı bir şekilde platformdaki içerik üreticilerin yalnızca yüzde 4’ü tarafından kullanılabiliyor. Bununla birlikte şirket, yeni ürünün katılan yayıncıların tüm gönderilerinde reklam satabilmelerine imkan tanıyor.

TikTok, Pulse Premiere ile yayıncılara daha yüksek kazanç vaat ediyor

TikTok’un yeni reklam seçeneği, birçok yayıncının ekonomik anlamda büyük zorluklar ile karşılaştığı, sektörde maliyetlerin düşmesine ve işten çıkarmaların başlamasına yol açtığı bir dönemde gerçekleşiyor. Atılan bu adım, TikTok’ta başka bir gelir fırsatı yaratıyor. Aynı zamanda sitenin reklamverenler ve yayıncılar ile ilişkisini güçlendirmeye de katkıda bulunuyor. TikTok’un para kazanma ürün stratejisinin küresel başkanı Ray Cao, The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda “Bu ürün, portföyümüzü gerçekten nasıl çeşitlendirebileceğimizle ilgili önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

TikTok Pulse Premiere reklam seçeneği, Pekin merkezli ByteDance şirketinin sahibi olduğu uygulamaya, Biden yönetiminin platformdaki veri gizliliği ile ilgili ulusal güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından olası bir ABD yasağıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.

Son dönemlerde reklamverenler, genç kullanıcılarına ulaşmak için TikTok platformuna yönelmeye başladı. Uygulama dünya çapında 4 milyardan fazla indirme sayısına ulaştı ve 2022 yılının en çok indirilen uygulaması unvanına erişti. 150 milyondan fazla ABD’linin şu anda platformu aktif bir şekilde kullandığının altı çiziliyor.

TikTok hala daha dijital reklam pazarının küçük bir dilimini temsil etse de, Meta’nın pazar hakimiyetine yaklaşmayı da sürdürüyor. Yayıncılar, TikTok’u markalarını inşa edecekleri bir yer olarak benimsiyor. Fakat bazen doğrudan platformda para kazanma fırsatlarının olmamasından yakınıyorlar. Duyurulan Pulse Premiere adlı reklam seçeneğiyle birlikte ise yayıncıların akıllarındaki soru işaretlerinin ciddi bir şekilde ortadan kalkabileceği tahmin ediliyor.

MLS Marka ve Entegre Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Bruce, Pulse Premiere özelliği ile ilgili şunları söylüyor: “Sürekli olarak gelişiyor ve bizi hayranlarımıza yaklaştıran yeni fırsatları keşfediyoruz. TikTok, yıllar içinde MLS’ye önemli kültürel anların önünde kalmak için güçlü bir yol sağladı.

Premiere, oyunlarının zirvesinde olan reklamcıları içeriğimizin yanına koyarak çevremizde oluşan ekosistemin markamızı yükseltmeye yardımcı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bizim gibi yayıncıları birinci sınıf ve farklılaştırılmış içeriğe yatırım yapmaya devam etmeye teşvik ediyor. TikTok’ta, kanalımızın hedef kitlemiz için mutlaka takip edilmesi gereken bir kanal olmasını sağlıyoruz.”

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir: Yeni başlayanlar için TikTok para kazanma rehberi