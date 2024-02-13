Threads trend konuları bir araya getiriyor

Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve X (eski adıyla Twitter) rakibi metin tabanlı bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkan Threads uygulaması çok yakında trend konuları bir araya getiren yeni bir özelliğe sahip olacak. Şu anda platform geliştiricileri tarafından test edilmeye başlanan bu işlev, kullanıcıların uygulamada en çok konuşulan konuları keşfetmelerine imkan sağlayacak.

X platformunda yıllardır yer alan Trend Topics özelliğine benzer bir şekilde çalışacak olan bu yenilik, muhtemelen ilerleyen haftalarda herkese açık kararlı sürüme gelecek. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in açıklamasına göre söz konusu işlev şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar tarafından test ediliyor. Yakında Türkiye de dahil olmak üzere bu özelliğin tüm bölgelerde kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

Threads, trendler özelliği için Meta’nın yapay zekasından yararlanacak

Threads uygulamasına gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, platformun en çok tartışılan güncel konularını ön planda görmeye başlayacak. Bu içerikler hem arama sayfasında hem de Sizin İçin bölümünde yer alacak. Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Threads uygulamasının trendler özelliği, kullanıcıların platformdaki mevcut konuşmalarına dayanarak Meta’nın yapay zeka sistemleri aracılığıyla çalışacak.

Trendler özelliği sayesinde Threads artık çok daha dinamik ve güncel bir sosyal ağ haline gelmeye başlayacak. Kullanıcılar tarafından uzun bir süredir talep edilen işlev, nihayet hayata geçiyor. Fakat bu noktada şirket, daha dengeli ve saygılı bir ortam yaratmak adına siyaset ve güncel haberler gibi hassas konulara çok fazla yer vermeyi planlamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Meta, Instagram ve Threads’te artık siyasi içerikleri proaktif bir şekilde tanıtmayacaklarını bildirmişti. Fakat Threads’in trendler özelliği sınırlı da olsa siyasi konular içerecek. Bununla alakalı olarak firma, topluluk kuralları ve şirketin dürüstlük politikalarına uygun olan paylaşımlara yer verecek.

Meta ekibi Threads’in bu yeniliği için platform kurallarına uygunluk ve içeriğin yanıltıcı unsurlar barındırıp barındırmadığı gibi konuları inceleyen uzman bir ekip oluşturdu. Bu ekibin söz konusu içeriklerin kalitesini iyileştirmekle sorumlu olacağı vurgulanıyor.

Şu anda test edilmeye devam edilen işlev, büyük bir olasılıkla ilerleyen haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere uygulamanın desteklediği diğer tüm ülkelerde karşımıza çıkmaya başlayacak.