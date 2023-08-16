Threads kullanıcı sayısı 10 milyona geriledi

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Oculus şirketlerini bünyesinde bulunduran Meta Platforms şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği yeni metin tabanlı sosyal medya platformu Threads’i Temmuz ayının ilk haftasında Android ve iPhone akıllı telefonlar için kullanıma sundu.

Yayınlanmasının üzerinden iki saat geçtikten sonra 2 milyon kişi tarafından indirilen Threads, 24 saat dolmadan 40 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştı. Sosyal medya ağı sadece 1 hafta içinde ise 100 milyon kullanıcıyı geride bırakarak, son dönemde en hızlı büyüyen platform olarak adını tarihe yazdırmıştı. Fakat Threads’e yönelik bu yoğun ilgi kısa sürmüş gibi görünüyor, zira uygulama 1 ay içerisinde adeta çakılmış durumda.

Threads kullanıcı sayısı düşüşe geçti

Sosyal ağların kullanım oranıyla ilgili veriler paylaşan Similarweb’in son raporunda, Threads ile ilgili birtakım bilgilere yer verildi. Sosyal medya platformunun günlük aktif kullanıcı sayısının Temmuz ayında ortalama 49,3 milyon olarak kaydedildiği ifade edilirken, aradan bir ay geçtikten sonra, yani Ağustos ayında bu rakamın 10,3 milyona gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in memleketinde de benzer bir tablo gözler önüne serildi. Similarweb’in raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısı Temmuz ayında 2,3 milyonken, Ağustos ayına geldiğimizde bu oranın yüzde 50’den fazla bir düşüş kaydederek 576 bin seviyelerine gerilediği belirtildi.

Paylaşılan bu verilere bakacak olursak, Threads platformunu kullanan kişilerin yarısından çoğunun ABD dışındaki ülkelerden geldiği net bir şekilde anlaşılıyor. Fakat anlaşılan o ki Meta, ne anavatanında ne de dünya genelinde kullanıcılarını Threads’te tutmayı başaramadı. Öte yandan tüm veriler tabii ki de bunlarla sınırlı değil.

Threads kullanıcı sayısı ile birlikte, uygulamada geçirilen sürede de düşüş yaşandığı kaydedildi. Similarweb’in raporunda, kullanıcıların platformda geçirdiği günlük ortalama sürenin Temmuz ayında dünya genelinde 14 dakika, ABD’de ise 21 dakika seviyelerinde olduğu hatırlatılırken; Ağustos ayında ise bu rakamın 3 dakikaya gerilediği bilgisi aktarıldı.

Twitter (X) platformunda durum nasıl?

Meta’nın Threads uygulaması ile hedefine oturttuğu X (eski adıyla Twitter) platformunda ise yüzler gülüyor. Sosyal medya ağı ile ilgili paylaşılan verilere göre, X’in Android ekosisteminde günlük 100 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor. Buna ek olarak, kullanıcıların uygulamada her gün geçirdiği ortalama süre ise 25 dakika olarak ölçülmüş durumda.

Twitter’ı geçtiğimiz Ekim ayında 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformun ismini ve logosunu “X” harfiyle değiştirmişti. Çok sayıda kullanıcı Musk’un bu kararına tepki göstererek X’i kullanmayı bırakmış ve Threads’e odağını çevirmişti. Ancak buna rağmen Meta, Twitter’dan gelen göç dalgasını elinde tutmayı başaramamış gibi görünüyor.

Öte yandan Thrads’in henüz Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılmadığını da belirtmemizde yarar var. Meta, kullanıcılardan çok fazla veri toplaması sebebiyle AB’li düzenleyicilerden onay alamamış ve Threads’i Avrupa vatandaşlarına sunamamıştı. Meta ile AB arasındaki anlaşmazlık çözülürse ve uygulamanın önündeki engel kalkarsa, Threads yeniden yükselişe geçebilir.