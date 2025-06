The Sims 4’ten yeni DLC ve ücretsiz güncelleme müjdesi

Electronic Arts’ın popüler sosyal simülasyon oyunu The Sims 4, bu yılın Mayıs ve Ağustos ayları arasında yayınlanacak bir dizi yeni içerik duyurdu. Bu güncelleme dizisi doğanın ve açık havanın büyüsünü keşfederek, oyuncuların oyun evrenindeki deneyimlerini genişletecek yeni özellikler getiriyor.

Yeni özelliklerin en önemli noktası Enchanted Nature adlı DLC paketi olarak karşımıza çıkıyor. DLC’nin çıkış tarihi 10 Temmuz olarak planlanıyor. Yaklaşan genişleme paketine eklenenlerden biri de The Sims 3: Supernatural’dan beri oyunda görünmeyen büyülü varlıklar olan perilerin dahil edilmesi oluyor.

Bu paket, keşif ve yaratıcılığı teşvik eden büyülü unsurlar ve açık hava ortamları dahil olmak üzere doğayla bağlantı kurmaya odaklanan bir temaya sahip. Bu şekilde DLC, doğal evrene dayalı yeni nesneler, kıyafetler ve etkileşimlerle oyuna bir dizi yeni içerik getirmeyi vaat ediyor.

A world of wonder to explore coming in The Sims 4 🪴💫🌼 pic.twitter.com/vkF9tL3EGp

— The Sims (@TheSims) June 5, 2025