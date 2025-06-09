The Sims 4’ten yeni DLC ve ücretsiz güncelleme müjdesi

Electronic Arts, The Sims 4'e Enchanted Nature adlı yeni bir DLC paketi getiriyor.

Bunun yanı sıra şirket, oyuna yıl boyunca ücretsiz birtakım güncellemeler sunmayı planlıyor.

Söylentilere göre EA, Krafton'un The Sims 4 rakibi yaşam simülasyonu oyunu inZOI'ye karşı daha sıkı rekabet için üst üste bu hamlelerde bulunuyor.

Electronic Arts’ın popüler sosyal simülasyon oyunu The Sims 4, bu yılın Mayıs ve Ağustos ayları arasında yayınlanacak bir dizi yeni içerik duyurdu. Bu güncelleme dizisi doğanın ve açık havanın büyüsünü keşfederek, oyuncuların oyun evrenindeki deneyimlerini genişletecek yeni özellikler getiriyor.

Yeni özelliklerin en önemli noktası Enchanted Nature adlı DLC paketi olarak karşımıza çıkıyor. DLC’nin çıkış tarihi 10 Temmuz olarak planlanıyor. Yaklaşan genişleme paketine eklenenlerden biri de The Sims 3: Supernatural’dan beri oyunda görünmeyen büyülü varlıklar olan perilerin dahil edilmesi oluyor.

Bu paket, keşif ve yaratıcılığı teşvik eden büyülü unsurlar ve açık hava ortamları dahil olmak üzere doğayla bağlantı kurmaya odaklanan bir temaya sahip. Bu şekilde DLC, doğal evrene dayalı yeni nesneler, kıyafetler ve etkileşimlerle oyuna bir dizi yeni içerik getirmeyi vaat ediyor.

A world of wonder to explore coming in The Sims 4 🪴💫🌼 pic.twitter.com/vkF9tL3EGp — The Sims (@TheSims) June 5, 2025

The Sims 4 için yeni ücretsiz güncellemeler yolda

EA ücretli DLC paketinin yanı sıra tüm oyunculara sunulacak temel oyuna birkaç ücretsiz güncelleme duyurdu. 24 Haziran’da Call of the Wild adlı özel bir etkinlik oyuna eklenecek. Bu etkinlik, Sim’lerin gizli doğal sırları keşfederken Mekanik becerisini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Öte yandan 1 Temmuz’da ücretsiz bir güncelleme, şu anda oyunda bulunanlardan daha gerçekçi güneş ışınları gibi görsel iyileştirmeler getirecek. 19 Ağustos’ta başka bir güncelleme, Sim’lerin yaratılması ve özelleştirilmesinde daha fazla çeşitliliğe izin vererek cilt özelleştirme seçeneklerini genişletecek.

The Sims – inZOI rekabeti kızışıyor

Bu yılın Nisan ayında EA, inZOI gibi simülasyon türündeki rakiplerin büyümesine yanıt olarak The Sims 4’ün büyük bir güncelleme alacağını duyurdu.

Bu nedenle geliştirici tarafından yayınlanan listede bitki yetiştirmedeki başarısızlıklar, kaydetme menüsündeki çökmeler ve karakterlerin saçlarının işlenmesindeki aksaklıklar gibi sorunların düzeltmeleri vurgulanıyor.

Bu geliştirmeler özellikle de Krafton’un yeni simülatörü InZOI’nin lansmanının ardından oyuncu deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Başlangıçta olumlu bir karşılamaya rağmen InZOI, lansmanından sonraki haftalarda Steam oyuncu tabanının yaklaşık yüzde 85’ini kaybetti.

Son olarak “The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme” içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz.