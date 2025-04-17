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    The Sims rakibi inZOI kan kaybediyor: Oyuncuların yüzde 85’i oyunu terk etti

    The Sims rakibi yaşam simülasyonu oyunu inZOI, Steam'deki oyuncu sayısında büyük bir kayıp yaşıyor.
    InZOI
    • Erken erişim aşamasında olan yaşam simülasyonu oyunu inZOI çok sayıda kullanıcı kaybetti.
    • Görkemli bir açılış yaparak The Sims serisine rakip olarak duyurulan oyun, yaklaşık yüzde 85'lik bir oyuncu kaybı yaşadı.
    • Oyunseverler inZOI'nin büyük potansiyeline rağmen yeterli içeriğe sahip olmadığını vurgulayarak oyunla ilgili eleştirilerini dile getiriyor.

    Geçtiğimiz ayın sonunda Steam üzerinden PC için erken erişime açılan yaşam simülasyonu inZOI kısa sürede ilgi odağı haline geldi. The Sims serisine benzer yapısıyla öne çıkan oyun, geniş ve gerçekçi dünyasında büyük dikkat çekti.

    Krafton tarafından geliştirilen oyun, ilk haftasında eşzamanlı 87 bin 377 oyuncu sayısına ve 1 milyon kopya satış rakamına ulaştı. Fakat ne yazık ki lansmandan kısa bir süre sonra inZOI aktif kullanıcı tabanında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Steam’deki oyuncuların keskin bir çoğunluğu oyunu erkenden terk etti.

    Binlerce oyunsever inZOI’ye veda etti

    The Gamer’ın SteamDB verilerinden aldığı bilgilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı günlük ortalama 8 ila 13 bin kullanıcı arasına düştü. Bu da ilk zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 85’lik bir düşüşü temsil ediyor.

    InZOI

    Oyun kısa süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana Steam’de en düşük puanlardan birini aldı. Bunun nedeni, SteamDB’nin oyunun gün boyunca yalnızca 8 bin 477 oyuncuya ulaştığını ve bu sayının The Sims 4’ün 2021’den bu yana kaydettiği en düşük sayıdan daha düşük olduğunu belirtmesi olarak kayıtlara geçti.

    inZOI neden “hayal kırıklığı” oldu?

    The Sims serisine rakip olarak lanse edilen inZOI’nin topluluğu, oyunun potansiyeline rağmen daha fazla içeriğe sahip olmadığına dikkat çekiyor. Oyuncular yapay zekanın sınırlı olduğunu, tekrarlayan diyalogları ve yüzeysel sosyal etkileşimleri eleştiriyor.

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    Krafton lansmandan bu yana karakter davranışları, ilişki puanları ve yaşlanma oranıyla ilgili hata düzeltmeleri de dahil olmak üzere üç önemli güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncelleme ise iç ve dış mekanlarda daha gerçekçi gölgeler gibi grafiksel iyileştirmeler getirdi.

    Fakat yine de eleştirilerin yoğunluğu ve oyuncu tabanındaki hızlı düşüş, oyunun daha derin değişikliklere ihtiyaç duyduğunu bizlere gösteriyor. Krafton, inZOI’yi önümüzdeki yıllarda da desteklemeye devam edeceğinin güvencesini verdi. Şirket önümüzdeki aylar için yeni özellikler sunacağını bildirdi.

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    Oyun şu anda henüz erken erişim aşamasında olduğundan dolayı Krafton’un mevcut durumu tersine çevirebilmesi için hala elinde biraz zamanı bulunduğunu hatırlatalım. Fakat şirketin bunu başarıp başaramayacağı şimdilik büyük bir merak konusu olarak kalıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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