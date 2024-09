The Plucky Squire sistem gereksinimleri belli oldu

The Plucky Squire oyunu bugün resmen piyasaya çıkıyor. All Different Futures tarafından geliştirilen ve Devolver Digital imzasıyla yayınlanan aksiyon-macera platform oyunu üç boyutlu bir dünyayı keşfeden hikaye kitabı karakteri Jot ile arkadaşlarının büyülü maceralarına odaklanıyor.

PC platformunun yanı sıra Nintendo Switch, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanan oyun eğlence dolu bir deneyim vaat ediyor. Uzun süredir merakla beklenen The Plucky Squire oyununun sistem gereksinimleri nihayet belli oldu. 2D mekaniği 3D keşifle birleştiren oyun şimdiden oyunseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

The Plucky Squire mütevazı sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

The Plucky Squire’ın sistem gereksinimleri resmi olarak onaylandı. Heyecan uyandıran oyunu çalıştırmak için pahalı bir PC’ye sahip olmak gerekmiyor. Mütevazı sistem gereksinimleriyle karşımıza çıkan oyun, daha düşük sistemlerde de rahatlıkla çalıştırılabiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 x64 Bit

Windows 10 x64 Bit İşlemci: Intel Core i3-4160 / AMD FX-4350

Intel Core i3-4160 / AMD FX-4350 RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı: GeForce GTX 960 (4096Mb) / Radeon RX 460 (4096Mb)

GeForce GTX 960 (4096Mb) / Radeon RX 460 (4096Mb) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

27 GB kullanılabilir alan Diğer detaylar: Düşük kalite, 1080p, 40+ FPS

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 x64 Bit

Windows 10 x64 Bit İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: GeForce GTX 1080 (8192MB) / Radeon RX Vega 64 (8192MB) / Intel Arc A750

GeForce GTX 1080 (8192MB) / Radeon RX Vega 64 (8192MB) / Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

27 GB kullanılabilir alan Diğer detaylar: Yüksek kaliteli grafikler, 1080p, 60 FPS

The Plucky Squire, Steam Deck onayı aldı

The Plucky Squire sistem gereksinimleri dışında ayrıca Steam Deck desteğiyle de dikkatleri üzerinde topladı. All Diffirent Futures şirketi oyunun Steam Deck’te de oynanabileceğini resmen doğruladı.

Duyurulduğu ilk günden bu yana oyunseverlerin heyecanla beklediği oyun Steam Deck desteği sayesinde daha erişilebilir bir deneyim sunacak. Oyunun popüler el konsolunda da iyi bir deneyim ortaya koyacağı vurgulanıyor.

Şimdilik ne yazık ki oyunun Steam Deck’teki çözünürlük ve kare hızı gibi ayrıntıları paylaşılmıyor. Ancak tıpkı Nintendo Switch’teki gibi burada da beklentileri karşılayan bir deneyim ortaya koyacağı tahmin ediliyor.

Peki ya siz The Plucky Squire ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

