Naught Dog, oyunun resmi PC sistem gereksinimlerini paylaştı.

Merakla beklenen The Last of Us Part II Remastered, 3 Nisan 2025'te oyunseverlerle buluşacak.

The Last of Us: Part II Remastered sistem gereksinimleri resmi olarak duyuruldu. Merakla beklenen oyunun yayınlanmasına yalnızca birkaç gün kala, Naughty Dog oyunu çalıştırmak için önerilen gereksinimlerinin listesini yayınladı.

Naughty Dog ayrıca oyunu çalıştırmak için önerilen gereksinimlerin yanı sıra yeniden eşlenebilir kontroller, klavye/fare desteği ve ultra geniş monitörler gibi bazı PC’ye özel özelliklerin de destekleneceğini duyurdu. Öte yandan şirket, No Return modunda Bill ve Marlene adında iki yeni kontrol edilebilir karakterin oyuna ekleneceğini bildirdi.

The Last of Us: Part II Remastered’ın özel modu ayrıca Overlook, School, Streets ve Nest adlı yeni haritaları da kazanacak. Tüm bu içerikler, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte, halihazırda PlayStation 5 sürümüne sahip olanlara 3 Nisan’da ücretsiz güncelleme şeklinde ulaşacak.

Ayrıca oyunu PC’de oynarken PSN’e giriş yapan tüm kullanıcılar, hala geliştirilme aşamasında olan Intergalactic: The Herectic Prophet oyunundan esinlenerek yapılmış Ellie için özel bir ceket kazanacak.

Naughty Dog tarafından yapılan açıklamaya göre orta seviyede (saniyede 60 kare 1080) oyun oynamak isteyen oyunseverlerin Intel Core i5-8600 CPU, GeForce RTX 3060 ve 16 GB RAM’e ihtiyacı olacak. Ayrıca kullanıcıların en az 150 GB SSD’ye sahip olmaları gerekiyor.

The Last of Us Part II Remastered PC sistem gereksinimleri tüm detaylarıyla şu şekilde sıralanıyor:

Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 720p 30FPS)

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)

İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Çok yüksek sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Son olarak heyecanla beklenen The Last of Us Part II Remastered oyunu 3 Nisan 2025 tarihinde piyasaya çıkacak. Şu anda oyun Steam’den ön siparişe açılmış durumda.

