DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri (PC) açıklandı

DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen oyun Xbox ve Steam aracılığıyla PC'ye gelecek.

Bethesda ve id Software, oyunun PC için sistem gereksinimlerini resmen açıkladı.

id Software ve Bethesda, DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayları açıkladı. Oyunu PC platformunda çalıştırmak için gerekli olan minimum ve önerilen gereksinimler belli oldu. 15 Mayıs’ta Xbox ve Steam aracılığıyla PC’de piyasaya sürülecek oyunun lansman sırasında PC Game Pass kataloğunda da yer alacağı onaylandı.

DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri

Oyunu “Düşük” grafiklerle 1080p olarak tahmin edilen minimum ayarda çalıştırmak için en az Intel Core i7-10700K veya Ryzen 7 3700X işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB veya AMD Radeon RX 6600 ekran kartına ihtiyacınız olacak. Ayrıca oyunların 8 GB RAM kapasitesine sahip olması gerektiği vurgulanıyor.

Oyunu “Ultra”da 4K (2160p) çalıştırmak için Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 5700X işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB veya AMD Radeon RX 7900 XT 16 GB ekran kartı gerekiyor.

Minimum Gereksinimler (1080p / 60 FPS / Düşük Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit İşlemci (CPU): AMD Zen 2 veya Intel 10. Nesil (8 çekirdek, 16 iş parçacığı) @ 3.2 GHz (ör. AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K)

AMD Zen 2 veya Intel 10. Nesil (8 çekirdek, 16 iş parçacığı) @ 3.2 GHz (ör. AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7 10700K) Ekran Kartı (GPU): 8 GB VRAM’li, ışın izleme destekli NVIDIA veya AMD GPU (ör. NVIDIA RTX 2060 Super veya AMD RX 6600)

8 GB VRAM’li, ışın izleme destekli NVIDIA veya AMD GPU (ör. NVIDIA RTX 2060 Super veya AMD RX 6600) RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB veya daha büyük NVME SSD (100 GB boş alan)

Önerilen Gereksinimler (1440p / 60 FPS / Yüksek Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit İşlemci (CPU): AMD Zen 3 veya Intel 12. Nesil (8 çekirdek, 16 iş parçacığı) @ 3.2 GHz (ör. AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K)

AMD Zen 3 veya Intel 12. Nesil (8 çekirdek, 16 iş parçacığı) @ 3.2 GHz (ör. AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7 12700K) Ekran Kartı (GPU): 10 GB VRAM’li, ışın izleme destekli NVIDIA veya AMD GPU (ör. NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 6800)

10 GB VRAM’li, ışın izleme destekli NVIDIA veya AMD GPU (ör. NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 6800) RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 512 GB veya daha büyük NVME SSD (100 GB boş alan)

Ultra 4K Gereksinimler (2160p / 60 FPS / Ultra Ayarlar)