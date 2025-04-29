Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri açıklandı

Elden Ring'in uzun süredir beklenen yan oyunu için geri sayım başladı.

Mayıs ayı sonunda yayınlanacak Elden Ring Nightreign için sistem gereksinimleri belli oldu.

FromSoftware ekibi Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Serinin yeni yan oyunu, 2022’de piyasaya sürülen orijinal oyuna benzer bir kurulum gerektirecek.

İlk kez The Game Awards 2024 etkinliğinde duyurulan Elden Ring Nightreign, ana oyundan farklı bir deneyime ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte oyun, daha çok işbirliğine dayalı aksiyona yönelmesi nedeniyle geniş bir kitle tarafından merakla bekleniyor.

Elden Ring Nightreign PC sistem gereksinimleri

Merakla beklenen Elden Ring Nightreign’i çalıştırmak isteyen oyunseverlerin Windows 10, Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500 işlemci, 12 GB RAM ve 3 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU ya da 4 GB belleğe sahip AMD Radeon RX 580’e ihtiyacı olacak.

En iyi performans için önerilen özellikler Windows 11, Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600 işlemci, 16 GB RAM ve 8 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 GPU ya da yine 8 GB AMD Radeon RX Vega 56 olarak belirtiliyor.

Ancak her iki durumda da depolama alanı 30 GB’a önemli ölçüde düşürülürken, 2022 oyununda 60 GB isteniyordu. Muhtemelen haritanın daha küçük olması ve yapılan optimizasyonlar genel boyutu önemli ölçüde etkilemiş olabilir.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500 Bellek: 12 GB Bellek

12 GB Bellek Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Depolama alanı: 30 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600 Bellek: 16 GB Bellek

16 GB Bellek Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Depolama alanı: 30 GB boş alan

Elden Ring: Nightrein, 2022’de piyasaya sürülen oyunun dünyasına dayanan, tek oyunculu faktörü terk ederek roguelike öğeleriyle hızlı tempolu bir işbirlikçi aksiyon deneyimi sunan çok oyunculu bir yan oyun olarak karşımıza çıkacak.

Her maç Battle Royale tarzında giderek küçülen bir haritada, 30-45 dakikalık oturumlar halinde üç gece boyunca gerçekleşiyor. Oyuncular tek başlarına veya takımlar halinde, mevcut sekiz sınıf arasından seçim yapıyor ve güçlü bir boss’a karşı son savaşa kadar hayatta kalmaya çalışıyor.

Elden Ring Nightreign oyunu 30 Mayıs tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya çıkacak.