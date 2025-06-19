Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iPhone 11 kullanıcıları bu iOS 26 özelliklerini kullanamayacak

    Apple'ın yıllar geçse de eskimeyen iPhone 11 serisi, iOS 26 güncellemesini desteklemesine rağmen birçok özelliği çalıştıramayacak.
    Apple iPhone 11
    • iPhone 11, iOS 26 işletim sistemi güncellemesini destekleyen modeller arasında yer alıyor.
    • Fakat buna rağmen cihaz, ne yazık ki yeni iOS güncellemesinde yer alan birçok özelliği desteklemeyecek.
    • Apple'ın özellikle de yapay zeka tabanlı yeni özellikleri eski modelde kullanılamayacak.

    iPhone 11 serisi akıllı telefon ailesi yıllara meydan okuyarak iOS 26 işletim sistemini alacak. Fakat ne yazık ki bu cihazlar, daha gelişmiş yapay zeka ve 3D fotoğraf özelliklerini çalıştırma yeteneğine sahip olamayacak.

    Merakla beklenen yeni güncelleme geçtiğimiz günlerde WWDC25 geliştirici konferansında resmi olarak duyurulmuştu. Güncellemenin ilk Beta sürümleri de yayınlandı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, iPhone 11 kullanıcılarının iOS 26’da yer alan tüm özellikleri kullanamayacağını bizlere gösteriyor.

    iPhone 11 pek çok yeni özelliği çalıştıramayacak

    iOS 26 güncellemesi arayüzü yarı saydam öğeler, akıcı animasyonlar ve yeni derinlik efektleriyle modernize eden yeni Liquid Glass görünümünü karşımıza çıkarıyor. Bu önemli iyileştirme, iPhone 11 ile de uyumlu olacak. Şirket eski modellerde bile yenilenmiş bir estetik ortaya koyacak.

    Fakat ne yazık ki Apple Intelligence yapay zeka paketi ile bağlantılı özellikler daha güçlü bir işlemci gerektiriyor. Bu işlevler yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te bulunan A17 Pro çipinde destekleniyor. Dolayısıyla da iPhone 11’in en gelişmiş özelliklere erişmesini mümkün görünmüyor.

    iOS 26

    iPhone 11 kullanıcılarının yararlanmayacağı iOS 26 özellikleri arasında yalnızca A17 Pro yonga setine sahip modellerde kullanılabilen ekran görüntüsü analizi ve görsel tanıma gibi Image Playground özellikleri de yer alıyor. Eksik olan bir diğer özellik ise aramalarda gerçek zamanlı çeviri ve FaceTime, yapay zeka işlemeyi kullanarak sesi anında yazıya döküp çeviren bir fonksiyon olacak.

    Otomatik bağlam tabanlı kısayollar oluşturan AI Shortcuts özelliği de iPhone 11’de olmayacak. Yapay zeka destekli animasyonlu emojiler olan gelişmiş Genmoji de cihaza gelmeyecek. Mesajlar uygulamasında ayrıca yeni nesil çiplere özgü arka plan önerileri ve yapay zeka destekli görsel geliştirmeler de kayboluyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    En görsel ve dikkat çekici özelliklerden biri olan ve etkileşimli derinliğe sahip 3 boyutlu fotoğraflar oluşturmanızı sağlayan Spatial Scenes özelliği iPhone 11’de kullanılamayacak. Son olarak Cüzdan’daki pasif teslimatları tespit eden ve durumunu otomatik olarak gösteren yapay zeka destekli paket takibi özelliği A17 Pro’dan önceki çipli modellerde maalesef mevcut olmayacak.

    Apple’ın yılların eskitemediği telefonu iPhone 11 temel işlevler ve görsel iyileştirmeler açısından iOS 26 ile tam uyumlu olacak. Fakat yapay zeka ve üç boyutlu görüntülerdeki tüm yeni özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların daha yeni bir modeli tercih etmesi gerekecek.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Güvenlik güncellemelerine, performansa ve modernleştirilmiş tasarıma erişimini korumasına rağmen iPhone 11, iOS 26’nın birçok özelliğinin dışında kalacak. Bu da yalnızca daha yeni cihazların doldurabileceği bir boşluk yaratacak.

    iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 ve visionOS 26 destekleyen cihazlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 ve visionOS 26 destekleyen cihazlar

    Hangi iPhone’lar iOS 26 güncellemesini destekliyor?

    Yakın zaman önce resmi olarak duyurulan iOS 26 işletim sistemi şu iPhone modellerinde desteklenecek:

    • iPhone 16e
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (3. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.