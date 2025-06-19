iPhone 11 kullanıcıları bu iOS 26 özelliklerini kullanamayacak

iPhone 11, iOS 26 işletim sistemi güncellemesini destekleyen modeller arasında yer alıyor.

Fakat buna rağmen cihaz, ne yazık ki yeni iOS güncellemesinde yer alan birçok özelliği desteklemeyecek.

Apple'ın özellikle de yapay zeka tabanlı yeni özellikleri eski modelde kullanılamayacak.

iPhone 11 serisi akıllı telefon ailesi yıllara meydan okuyarak iOS 26 işletim sistemini alacak. Fakat ne yazık ki bu cihazlar, daha gelişmiş yapay zeka ve 3D fotoğraf özelliklerini çalıştırma yeteneğine sahip olamayacak.

Merakla beklenen yeni güncelleme geçtiğimiz günlerde WWDC25 geliştirici konferansında resmi olarak duyurulmuştu. Güncellemenin ilk Beta sürümleri de yayınlandı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, iPhone 11 kullanıcılarının iOS 26’da yer alan tüm özellikleri kullanamayacağını bizlere gösteriyor.

iPhone 11 pek çok yeni özelliği çalıştıramayacak

iOS 26 güncellemesi arayüzü yarı saydam öğeler, akıcı animasyonlar ve yeni derinlik efektleriyle modernize eden yeni Liquid Glass görünümünü karşımıza çıkarıyor. Bu önemli iyileştirme, iPhone 11 ile de uyumlu olacak. Şirket eski modellerde bile yenilenmiş bir estetik ortaya koyacak.

Fakat ne yazık ki Apple Intelligence yapay zeka paketi ile bağlantılı özellikler daha güçlü bir işlemci gerektiriyor. Bu işlevler yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te bulunan A17 Pro çipinde destekleniyor. Dolayısıyla da iPhone 11’in en gelişmiş özelliklere erişmesini mümkün görünmüyor.

iPhone 11 kullanıcılarının yararlanmayacağı iOS 26 özellikleri arasında yalnızca A17 Pro yonga setine sahip modellerde kullanılabilen ekran görüntüsü analizi ve görsel tanıma gibi Image Playground özellikleri de yer alıyor. Eksik olan bir diğer özellik ise aramalarda gerçek zamanlı çeviri ve FaceTime, yapay zeka işlemeyi kullanarak sesi anında yazıya döküp çeviren bir fonksiyon olacak.

Otomatik bağlam tabanlı kısayollar oluşturan AI Shortcuts özelliği de iPhone 11’de olmayacak. Yapay zeka destekli animasyonlu emojiler olan gelişmiş Genmoji de cihaza gelmeyecek. Mesajlar uygulamasında ayrıca yeni nesil çiplere özgü arka plan önerileri ve yapay zeka destekli görsel geliştirmeler de kayboluyor.

En görsel ve dikkat çekici özelliklerden biri olan ve etkileşimli derinliğe sahip 3 boyutlu fotoğraflar oluşturmanızı sağlayan Spatial Scenes özelliği iPhone 11’de kullanılamayacak. Son olarak Cüzdan’daki pasif teslimatları tespit eden ve durumunu otomatik olarak gösteren yapay zeka destekli paket takibi özelliği A17 Pro’dan önceki çipli modellerde maalesef mevcut olmayacak.

Apple’ın yılların eskitemediği telefonu iPhone 11 temel işlevler ve görsel iyileştirmeler açısından iOS 26 ile tam uyumlu olacak. Fakat yapay zeka ve üç boyutlu görüntülerdeki tüm yeni özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların daha yeni bir modeli tercih etmesi gerekecek.

Güvenlik güncellemelerine, performansa ve modernleştirilmiş tasarıma erişimini korumasına rağmen iPhone 11, iOS 26’nın birçok özelliğinin dışında kalacak. Bu da yalnızca daha yeni cihazların doldurabileceği bir boşluk yaratacak.

Hangi iPhone’lar iOS 26 güncellemesini destekliyor?

Yakın zaman önce resmi olarak duyurulan iOS 26 işletim sistemi şu iPhone modellerinde desteklenecek: