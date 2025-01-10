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    The Last of Us Part 2 (PC) oyuncuları üzecek: PSN zorunluluğu olacak

    The Last of Us Part 2 Remastered oyunu için PC platformunda geri sayım başladı. Fakat ne yazık ki oyun üzücü bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Oyunun PSN zorunluluğuyla geleceği öğrenildi.
    The Last of Us Part 2 Remastered
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    • Merakla beklenen The Last of us Part 2 Remastered (PC) çok yakında piyasaya çıkacak.
    • 3 Nisan tarihinde yayınlanacak oyun, ne yazık ki PSN zorunluluğuyla gelecek.

    Last of Us Part 2 Remastered PC sürümü için geri sayım başladı. Fakat ne yazık ki oyun birçok kişiyi üzecek bir zorunluluk ile geliyor. Açıklanan detaylara göre oyuna yalnızca PSN hesabı olan kullanıcılar erişim sağlayabilecek. Aksi takdirde oyunu çalıştırmak mümkün olmayacak.

    Steam ve Epic Games gibi PC platformlarından oyunu satın alan oyuncuların oyunu oynayabilmek için bir PSN hesabı bağlaması zorunluluğu pek çok kişi tarafından büyük bir eleştiriyle karşılandı. 3 Nisan’da yapılması planlanan lansmanda karşımıza çıkacak oyun bu kısıtlama yüzünden büyük olasılıkla daha dar bir oyuncu kesimine hitap edecek.

    The Last of Us Part 2 PC için PSN gerekliliği tartışma başlattı

    Ghost of Tsushima ve God of War Ragnarök gibi diğer Sony oyunlarında büyük tartışmalar başlatan bu gereklilik, kullanıcılar arasında hoşnutsuzluğa neden olmuştu. Şimdi benzer kaderi The Last of Us Part 2 de yaşayacak. Bir PSN hesabını çok oyunculu modlar olmadan yalnızca tek oyunculu bir oyuna bağlama kararı, bu kısıtlamanın gerekliliği konusunda akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

    Fakat yine de bu tartışmaların yeni olmadığını belirtmekte fayda var. Yukarıda söz edilen oyunlara ek olarak geçen yıl şirket, Helldivers 2 için de PSN ile giriş yapma zorunluluğu getirmişti. Büyük bir tepkiyle karşılaşan oyun, daha sonrasında Sony’nin geri adım atmasına ve bu kararı iptal etmesine yol açtı. Ancak buna rağmen şirket The Last of Us Part 2 için bu kuralı korumaya kararlı gibi görünüyor.

    The Last of Us Part 2 Remastered

    PSN hesabı oluşturmak aslında basit bir süreç olsa da özellikle Miles Morales ve Days Gone gibi önceki oyunların bu tür bir giriş gerektirmediği göz önüne alındığında, söz konusu karar oyuncular arasında rahatsızlık yaratıyor. Bu hamlenin Sony’nin PC oyuncularını kendi ekosistemine daha fazla entegre etmeye hizmet edeceği düşünülüyor.

    The Last of Us 2’nin PC fiyatı belli oldu

    Merakla beklenen The Last of Us Part 2 Remastered PC sürümü çok yakında nihayet oyunseverlerle buluşacak. Bugün Steam ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılan oyunun satış fiyatı da belli oldu.

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    Nisan ayında piyasaya çıkacak The Last of Us Part 2’nin Steam fiyatı 49,99 dolar (yaklaşık 1.750 TL) olarak açıklandı. Epic Games platformu ise oyunu 1.249 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu anlamda oyunu satın almayı düşünen kullanıcılar için Epic Games’in sunduğu rakamlar daha cazip görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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