The Last of Us Part 2 Remastered (PC) yolda: İşte çıkış tarihi ve fragmanı

The Last of Us Part 2 Remastered PC sürümü için geri sayım başladı.

Naughty Dog, merakla beklenen oyunun PC versiyonunun çıkış tarihini resmen açıkladı.

The Last of Us Part 2 Remastered'ın PC fragman videosu yayınlandı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla Ocak 2024’te PlayStation 5 için yayınlanan The Last of Us Part 2 Remastered oyunu çok yakında PC platformuna geliyor. Anthony Newman, Kurt Margenau ve Neil Druckmann’ın yarattığı aksiyon-macera ve hayatta kalma temalı sevilen oyun önümüzdeki aylarda nihayet bilgisayar oyuncuları tarafından da oynanabilecek.

2020 yılında çıkan orijinal oyunun görsel ve teknolojik açıdan iyileştirilmiş olan bu sürümü; aynı zamanda yeni modlar, içerikler, kaldırılan seviyeler ve genişletilmiş içeriklerle birlikte daha eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Stüdyo, merakla beklenen oyunun resmi fragman videosunu yayınladı. Aynı zamanda oyunun çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

The Last of Us Part 2 Remastered PC çıkış tarihi

llie ve Abby’nin heyecan uyandıran nefes kesici macerası çok yakında bilgisayarlarımıza geliyor. Oyunun PlayStation versiyonunu şimdiye kadar oynama fırsatı bulamayanlar ve bu başyapıtı yenilenen grafik tasarımıyla yeniden keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Naughty Dog tarafından yapılan açıklamaya göre merakla beklenen The Last of Us Part 2 Remastered PC sürümü 3 Nisan 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayardan oyuna erişmek isteyenler Steam ya da Epic Games Store üzerinden oyunu satın alabilecek.

Şu anda ne yazık ki The Last of Us Part 2 Remastered’ın PC sistem gereksinimleri duyurulmadı. Çok yakında Naught Dog tarafından bu detayın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Fakat sevindirici bir gelişme ise oyunun Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olacağının doğrulanması oluyor. Epic Games Store’da oyunun desteklediği diller arasında Türkçe’nin de yer alması dikkatlerden kaçmıyor.

Başlangıçta PlayStation 4 oyununun geliştirilmiş versiyonu olarak PlayStation 5’te yayınlanan The Last of Us Part 2 Remastered, PC’de çok daha sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

Grafiksel iyileştirmelerin yanı sıra, roguelike “No Return” ve “Lost Levels” gibi yeni özellikler ve oyun modları da duyuruldu. Böylelikle oyunculara daha da zenginleştirilmiş ekstra içerikler sunulacak.

Oyunu PC’ye uyarlama görevi Marvel’s Spider-Man 2 için de aynı işlemi yapan Nixxes ekibine emanet edildi. Bunun için ekip, ilk The Last of Us’ın PC sürümünü uyarlayan Iron Galaxy ekibiyle işbirliği içinde çalıştı.

Naught Dog’un YouTube üzerinden yayınladığı The Last of Us Part 2 Remastered PC sürümü fragmanını aşağıdan da izleyebilirsiniz.