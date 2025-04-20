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    Hogwarts Legacy için FSR 3 ve Intel XeFG desteği geldi

    Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy oyunu için FSR 3 ve Intel XeFG desteği PC oyuncularına sunuldu.
    Hogwarts Legacy
    • Hogwarts Legacy oyununun PC sürümü için yeni güncelleme yayınlandı.
    • Harry Potter evreninde geçen oyun, FSR 3 ve Intel XeFG desteğine kavuştu.
    • Aynı zamanda oyunda yer alan çeşitli hatalar düzeltildi ve iyileştirmeler getirildi.

    Warner Bros. imzalı Hogwarts Legacy oyunu için geliştirici stüdyo Avalanche Software tarafından yayınlanan yeni yama, PC sürümüne AMD FSR 3 desteği ve Intel’in XeFG kare oluşturma teknolojisini getirdi.

    En son Intel XeSS 2 sürümüne güncellendiğinden dolayı oyun ayrıca XeLL düşük gecikme teknolojisi için de destek kazandı. Yani NVIDIA ekran kartı olmayan veya DLSS’yi destekleyen oyunseverler de artık geliştirilmiş yükseltme ve kare hızı üreteci seçeneklerine sahip olmaya başlayacak.

    Oyunculara sunulan güncelleme aynı zamanda AMD’nin Anti-Lag 2 çözümünü Hogwarts Legacy’ye getirdi. Ayarlardan bazı grafik seçeneklerinin kaybolmasına neden olan sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ayrıca oyunu 1378783 sürümüne getiren güncelleme, kapsamlı bir hata düzeltme listesiyle birlikte karşımıza çıktı.

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    Hogwarts Legacy çeşitli yeniliklerle güçlendirildi

    2023 yılında piyasaya çıkan Hogwarts Legacy oyununun en önemli geliştirmeleri arayüz tarafında oluyor. Özellikle de modlarla gelen ögelerle etkileşimde yoğunlaşılıyor.

    Avalanche Software ekibi ışın izlemenin Hogsmeade kasabasında davranış şekli ve belirli çözünürlüklerle etkileşimi konusunda da ayarlamalar çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi.

    Hogwarts Legacy

    Harry Potter evreninde geçen oyun ayrıca çeşitli modlar kullanıldığında performansının iyileştirilmesini ve FSR 2 kullanıldığında artık bazı görüntü bozuklukları göstermemesini bekliyor. Aynı zamanda oyunun yaratıcıları çeşitli çökmeleri ve yükselticilerin kullanımından kaynaklanan bazı sorunları çözdüklerini vurguluyor.

    Hogwarts Legacy’nin son güncellemesindeki değişikliklerin tam listesini Steam’de bulabilirsiniz. Harry Potter dünyasını konu alan oyun için sürekli destek sunulmaya devam ediliyor. Kısa sürede fenomen hale gelen oyunun halihazırda 34 milyondan fazla satışa ulaştığını da eklemekte yarar var.

    Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bit)
    • Bellek: 16 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) veya AMD Radeon RX 470 (4 GB)
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400
    • Depolama: 85 GB (SSD öneriliyor)

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bit)
    • Bellek: 16 GB
    • İşlemci: Intel Core i7-8.700 ya da AMD Ryzen 5 3600
    • Depolama: 85 GB (SSD öneriliyor)
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (11 GB) veya AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

    Ultra 2K sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800x
    • DirectX: Sürüm 12

    Ultra 4K sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti veya AMD Radeon RX 7900 XT
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800x
    • DirectX: Sürüm 12

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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