Hogwarts Legacy için FSR 3 ve Intel XeFG desteği geldi

Hogwarts Legacy oyununun PC sürümü için yeni güncelleme yayınlandı.

Harry Potter evreninde geçen oyun, FSR 3 ve Intel XeFG desteğine kavuştu.

Aynı zamanda oyunda yer alan çeşitli hatalar düzeltildi ve iyileştirmeler getirildi.

Warner Bros. imzalı Hogwarts Legacy oyunu için geliştirici stüdyo Avalanche Software tarafından yayınlanan yeni yama, PC sürümüne AMD FSR 3 desteği ve Intel’in XeFG kare oluşturma teknolojisini getirdi.

En son Intel XeSS 2 sürümüne güncellendiğinden dolayı oyun ayrıca XeLL düşük gecikme teknolojisi için de destek kazandı. Yani NVIDIA ekran kartı olmayan veya DLSS’yi destekleyen oyunseverler de artık geliştirilmiş yükseltme ve kare hızı üreteci seçeneklerine sahip olmaya başlayacak.

Oyunculara sunulan güncelleme aynı zamanda AMD’nin Anti-Lag 2 çözümünü Hogwarts Legacy’ye getirdi. Ayarlardan bazı grafik seçeneklerinin kaybolmasına neden olan sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ayrıca oyunu 1378783 sürümüne getiren güncelleme, kapsamlı bir hata düzeltme listesiyle birlikte karşımıza çıktı.

Hogwarts Legacy çeşitli yeniliklerle güçlendirildi

2023 yılında piyasaya çıkan Hogwarts Legacy oyununun en önemli geliştirmeleri arayüz tarafında oluyor. Özellikle de modlarla gelen ögelerle etkileşimde yoğunlaşılıyor.

Avalanche Software ekibi ışın izlemenin Hogsmeade kasabasında davranış şekli ve belirli çözünürlüklerle etkileşimi konusunda da ayarlamalar çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi.

Harry Potter evreninde geçen oyun ayrıca çeşitli modlar kullanıldığında performansının iyileştirilmesini ve FSR 2 kullanıldığında artık bazı görüntü bozuklukları göstermemesini bekliyor. Aynı zamanda oyunun yaratıcıları çeşitli çökmeleri ve yükselticilerin kullanımından kaynaklanan bazı sorunları çözdüklerini vurguluyor.

Hogwarts Legacy’nin son güncellemesindeki değişikliklerin tam listesini Steam’de bulabilirsiniz. Harry Potter dünyasını konu alan oyun için sürekli destek sunulmaya devam ediliyor. Kısa sürede fenomen hale gelen oyunun halihazırda 34 milyondan fazla satışa ulaştığını da eklemekte yarar var.

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bit)

Microsoft Windows 10 (64-bit) Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) veya AMD Radeon RX 470 (4 GB)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) veya AMD Radeon RX 470 (4 GB) İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400 Depolama: 85 GB (SSD öneriliyor)

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bit)

Microsoft Windows 10 (64-bit) Bellek: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel Core i7-8.700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8.700 ya da AMD Ryzen 5 3600 Depolama: 85 GB (SSD öneriliyor)

85 GB (SSD öneriliyor) Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (11 GB) veya AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

Ultra 2K sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

75 GB kullanılabilir alan Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 2080Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800x

Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800x DirectX: Sürüm 12

Ultra 4K sistem gereksinimleri: