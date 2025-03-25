Sony Xperia 10 VII yolda: Teknik özellikleri belli oldu

Sony Xperia 10 VII için geri sayım başladı.

Merakla beklenen cihazda 120 Hz yenileme hızına sahip ekran desteklenecek.

Fiyat-performans odaklı bir deneyim için telefonda Snapdragon 6s Gen 3 çipinden yararlanılacak.

Japon teknoloji devi Sony bu yıl yeni performans canavarı telefonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xperia 10 VII olarak adlandırılacağı tahmin edilen model için geri sayım başladı. Xperia 10 VI’nın halefi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Gelen raporlara göre telefon, kendi fiyat aralığına göre beklentileri aşacak etkileyici özelliklere sahip olacak.

Mayıs 2024’te tanıtılan Sony Xperia 10 VI, günlük kullanım için ideal bir akıllı telefon arayanlar için işlevsel bir seçenek olarak öne çıkıyordu. Telefonda 60 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi yer alıyor.

Şimdi ise Sony, Xperia 10 VII’de tanıtacağı 120 Hz OLED ekranla orta segmentte çıtayı daha da yükseltmeyi amaçlıyor. Xperia 10 ailesi için devrim niteliğinde olacak bu gelişme, görsel deneyimin akıcılığını önemli ölçüde artırmaya da yardımcı olacak. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan tüm detaylar…

Sony Xperia 10 VII özellikleri ortaya çıktı

NotebookCheck tarafından aktarılan bilgilere göre Sony’nin yeni üst düzey telefonu, Snapdragon 6 Gen 4 yerine Haziran 2024’te duyurulan Snapdragon 6s Gen 3 yonga setini kullanacak.

Bu stratejik tercih, Sony’nin rekabetçi bir fiyat korumasına olanak tanıyacak. Qualcomm kıyaslamalarına göre 6nm üretim sürecine dayanan çip, CPU performansında yüzde 15 artış ve yapay zeka yeteneklerinde iyileştirme sunacak.

Xperia 10 VI’nın 399 Euro’luk fiyat etiketi göz önüne alındığında, yeni modelin de Sony’nin orta segmentte yeniden hakimiyet kurma stratejisini yansıtan benzer bir fiyatlandırma felsefesini izleyebileceği düşünülüyor.

Counterpoint Research’ün istatistiklerine göre Sony akıllı telefonların dünya çapındaki sevkiyatlarında son yıllarda düşüş yaşanıyor. Şirket bu eğilimi tersine çevirmek için orta segmente odaklanmaya karar verdi. Bu strateji, kullanıcı tabanını korumak ve aynı zamanda mükemmel multimedya performansına sahip küçük boyutlu telefonlar sunarak pazardaki varlığını genişletmeye çevrildi.

Sony Xperia 10 VII çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki versiyonun lansman tarihi Mayıs 2025 olarak karşımıza çıkmıştı. Beklenen yeni modelin de benzer bir zaman aralığında karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.