Uygun fiyatlı Infinix Note 50x piyasaya çıktı: Özellikleri ve fiyatı

Infinix'in yeni uygun fiyatlı telefonu piyasaya çıktı.

Bütçe dostu fiyat etiketine sahip Infinix Note 50x resmen tanıtıldı.

MediaTek Dimensity 7300 Ultimate çipini kalbinde taşıyan cihaz, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için yeni Infinix Note 50x resmen tanıtıldı. Bütçe dostu bir fiyat etiketi ile sunulan model, şu anda Hindistan’da satışa sunuldu. Dengeli teknik özellikleriyle dikkat toplayan cihaz, şık tasarımıyla kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Tasarım açısından bakıldığında hafif çıkıntılı bir kamera modülüne sahip olan akıllı telefonun yapısı MIL-STD-810H askeri standardına uygun olarak üretiliyor. Suya veya toza karşı dayanıklılık için cihazda IP64 sertifikası bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Note 50 Pro+ modeliyle karşımıza çıkan şirket, bugün duyurulan Note 50x ile seriyi daha da genişletiyor.

Infinix Note 50x özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate

MediaTek Dimensity 7300 Ultimate RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSDkart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / microSDkart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 2 MP sensörlü yardımcı lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve kızılötesi sensör bağlantısı

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve kızılötesi sensör bağlantısı Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

45W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü

Infinix’in yeni telefonunda parmak izi okuyucusu güç butonunun üzerinde yer alıyor. Üst kısmında ise ev cihazlarını kontrol etmeye yarayan kızılötesi sensör bulunuyor. 672 nit maksimum parlaklıkla 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen ve HD+ çözünürlük sunan 6.67 inç IPS LCD ekran sunuluyor.

GSMArena’nın haberine göre günlük aktiviteler için iyi bir işlem gücü sunan Infinix Note 50x, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Ultimate yonga setiyle karşımıza çıkıyor. Cihaz varsayılan olarak 128 GB dahili depolama alanıyla 8 GB’a kadar RAM desteği sağlıyor. Ayrıca telefonda microSD kart ve sanal RAM destekleri de mevcut.

Bağlantı noktasında 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB-C destekleri sunan telefonun arka tarafında 50 MP ana sensör (OIS) ve 2 MP yardımcı sensör yer alıyor. Selfie çekimleri için 8 MP ön lens sunuluyor. 45W’a kadar hızlı şarj desteği sunan modelde 5.500 mAh batarya taşınıyor.

Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkan Infinix Note 50x modeli iki büyük sistem güncellemesi ve bir yıl ekstra güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor. İddialı yapay zeka özelliklerinden yararlanan modelde fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma, duvar kağıtları ya da çizimler oluşturma ve hatta Circle to Search gibi ilgi çekici araçlar mevcut.

Infinix Note 50x fiyatı

Infinix’in uygun fiyatlı yeni telefonu şu anda gri, yeşil ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle Hindistan’da satışa sunuldu. Cihaz 11.499 rupi (yaklaşık 5 bin TL) karşılığında tüketicilerle buluşuyor.