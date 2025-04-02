Sony Xperia 1 VII zarif tasarımıyla ortaya çıktı

Performans canavarı Sony Xperia 1 VII için geri sayım başladı.

Merakla beklenen cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Üçlü kamera sistemiyle gelecek model, Snapdragon 8 Elite yonga setini kalbinde taşıyacak.

Sony çok yakında yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Japon şirket artık eskisi kadar pazara hakim olmasa da sadık hayran kitlesine ilgi çekici bir ürün sunmayı planlıyor. Ortaya çıkan son raporlar, üst düzey modelle alakalı önemli ayrıntılar sunuyor.

OnLeaks ve XpertPick’in birlikte paylaştığı Sony Xperia 1 VII’nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri, cihazın dış görünümünü ana hatlarıyla ortaya koyarak ilk somut görünümünü elde etmemizi sağlıyor. Yakın zaman önce kamera detayları ortaya çıkan modelin zarif bir görünüme sahip olacağı anlaşıldı.

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

Sony Xperia 1 VII’nin estetiğinin selefi Xperia 1 VI’nın çizgisini takip ettiği görülüyor. Bu stilistik devamlılık, markanın hayranları tarafından pozitif karşılanabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Sony, akıllı telefonlarının görsel kimliğini zaman içinde korumada tutarlılık gösteriyor.

Telefonun çevresi düz kenarlarla karakterize edilirken, tutuşu iyileştirmeye odaklanıldığı da gözlerden kaçmıyor. Fiziksel tuşlar gelenek gereği cihazın yan tarafında yer alıyor. Arka fotoğraf bölmesinin dikey yönelimi render’larla doğrulanıyor gibi görünüyor.

Cihazın boyutları 161.9 x 74.5 x 8.5 mm olarak açıklandı. Sony Xperia 1 VI’nın 162 x 74 x 8.2 mm’lik ölçülerine oldukça yakın değerlere ulaşan cihaz, genel olarak benzer boyutlara işaret ediyor.

Teknik özelliklere baktığımızda ise ekranın bir önceki modelde görülen 6.5 inçlik köşegeni koruyacağı ve bu sayede geniş bir görsel alan sunacağı düşünülüyor. Biyometrik kilit açma sisteminde, sağ tarafta bulunan güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü de yer alıyor.

Ses sistemi, sürükleyici bir stereo deneyimi için iki adet ön hoparlör ve günümüz akıllı telefon dünyasında giderek daha az yaygınlaşan, ancak ses tutkunları tarafından beğenilen bir unsur olan 3,5 mm ses girişinin hoş karşılanan varlığına yer veriyor.

Arka kamera bölümü, çok yönlülük için periskop zoom lensi içeren üçlü lens kurulumuna dayanacak. Daha önceki söylentiler, tüm arka lenslerin Sony’nin Exmor T sensörünü kullanacağını ve çeşitli koşullarda yüksek görüntü kalitesi sunacağını öne sürüyordu.

Merakla beklenen cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılacağı söyleniyor. Bu da yüksek işlem gücüne işaret ediyor. Söylentilere göre 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunulacak. Aynı zamanda 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonlarına yer verilecek.

Sony Xperia 1 VII çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Merakla beklenen cihazın Mayıs ayında raflara geleceği tahmin ediliyor. Cihazın sızdırılan satış fiyatları ise yaklaşık 1.399 dolar seviyesine göz kırpıyor.