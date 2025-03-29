Bütçe dostu Realme 14 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme'nin yeni uygun fiyatlı oyun telefonu piyasaya çıktı.

Performans canavarı Realme 14 5G resmen tanıtıldı.

Snapdragon 6 Gen 4 yonga setine sahip olan cihaz, 6.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Realme uygun fiyatlı oyun telefonu arayan tüketiciler için yeni seçeneğini duyurdu. Uzun süredir beklenen Realme 14 5G modeli resmen tanıtıldı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan cihaz, fiyatına göre son derece iddialı donanımıyla ilgi odağı haline geldi.

Realme’nin yeni telefonu gümüş, pembe ve titanyum renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti, 6.000 mAh pil kapasitesi ve IP69 sertifikası yer alıyor.

Realme 14 5G özellikleri

Boyutlar: 163,1 x 75,7 x 8 mm

163,1 x 75,7 x 8 mm Ağırlık: 196 gram

196 gram Ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera (OIS, f/1.8)

50 MP sensörlü ana kamera (OIS, f/1.8) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantısı IP69 sertifikası ve stereo ses

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantısı IP69 sertifikası ve stereo ses Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.000 mAh pil

45W şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu 6.67 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük desteği yer alıyor. Ayrıca entegre parmak izi okuyucusu da mevcut.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 çipini kalbinde taşıyan Realme 14 5G, varsayılan olarak 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla çalışıyor. 45W hızlı şarjı destekleyen cihazda 6.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Yeni Realme modelinin arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP’lik ana sensör bulunuyor. Öte yandan ön taraftaki 16 MP’lik lens sayesinde ideal selfie çekimleri vaat ediliyor. Bağlantı destekleri arasında 5G, Bluetooth 5.2 ve çift bantlı Wi-Fi (2,4 ve 5 GHz) yer alıyor.

Realme 14 5G kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6 arayüzüyle çalışmaya başlıyor. Oyunculara yönelik bir dizi özellik de getiren yazılımın, iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncelleştirmeleri alması garanti ediliyor.

Realme 14 5G fiyatı

Yeni Realme modeli şu anda belirli ülkelerde satışa sunuldu. Çok yakında Türkiye’ye de gelmesi beklenen model 410 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.