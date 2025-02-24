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    Haberler Teknoloji

    Sony Xperia 1 VII mobil fotoğrafçılara sinema kalitesi getiriyor

    Sony Xperia 1 VII gelişmiş bir fotoğraf deneyimi sunacak. Cihaz üçlü kamera setiyle üst düzey bir kamera performansı sergileyecek.
    Sony Xperia 1 VII
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    Üst düzey Xperia 1 VI’nın uzun zamandır beklenen halefi olan Sony Xperia 1 VII, türünün tek örneği olma vaadinde bulunan fotoğraf bölmesi sayesinde telefon kameralarında referans noktası olmaya hazırlanıyor. En büyük gelişme ise cihazın üç arka kamerasında da Exmor T sensörlerinin kullanılması olacak.

    Xperia 1 VI’nın bu gelişmiş sensörü yalnızca ana kamera için kullandığını, diğer ikisinde ise Exmor RS sensörlerinin kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Her lens için Exmor T’ye odaklanma seçimi, üst düzey fotoğraf performansının ipuçlarını bizlere veriyor.

    Sony Xperia 1 VII üst düzey bir fotoğraf deneyimi vaat ediyor

    GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre arka kamera sensörlerinin temelinde yatan teknoloji önemli bir gelişmeye uğrayacak. Buna rağmen sensörlerin fiziksel boyutları ve megapiksel çözünürlüğü değişmeden kalabilir.

    Ana lens bu sayede 52 MP’lik (48 MP) değerini koruyacak. Hemen yanında ise 12 MP’lik ultra geniş açılı ve telefoto lensler yer alacak. Üçlü kamera setiyle karşımıza çıkacak cihaz, mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyime kapı aralayacak.

    Sony Xperia 1 VII

    Çok yakında karşımıza çıkması beklenen Xperia 1 VII’nin kamerasının kalitesindeki sır, iki katmanlı transistörlü CMOS sensörlerin benimsenmesinin ardında gizli görünüyor. Bu özel mimari, piksellerin fotodiyotlarının ve transistörlerinin ayrı katmanlara yerleştirilmesini gerektiriyor.

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    Zorlu ışık koşullarında bile detaylı görüntü yakalama yeteneği yüksek olacak. Her üç lenste de Exmor T sensörlerinin bulunması, dinamik aralığın önemli ölçüde genişletilmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu teknoloji, dijital gürültüyü en aza indirmeye yardımcı olarak görüntülerin keskinliğini ve genel kalitesini artıracak.

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    Eğer Sony her zamanki lansman modeline sadık kalırsa, merakla beklenen yeni Xperia 1 VII modeli bu yılın Mayıs ayı civarında resmi olarak tanıtılabilir. Ayrıca önümüzdeki haftalarda cihazla alakalı yeni söylentiler ve teknik detayların ortaya çıkması da muhtemel görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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