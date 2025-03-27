Samsung Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri belli oldu

Galaxy S26 Ultra iddialı kamera özellikleriyle rakiplerine meydan okuyacak.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu, yakın zamanda ortaya çıkan raporların aksine dörtlü kamera setiyle gelecek.

Merakla beklenen cihaz, etkileyici mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle Ocak 2026'da raflarda boy göstermeye başlayacak.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya deavm ediyor. Gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen Samsung’un gelecekteki üst düzey cihazı, özellikle de yakınlaştırma sisteminde bazı yenilikler sunacak gibi görünüyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlarda, Galaxy S26 Ultra’nın kamera konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine değinilmişti. Merakla beklenen yeni modelin, selefinin aksine dört kamera yerine üçlü kamerayla geleceği söylenmişti. Fakat yeni raporlar bu söylentileri reddediyor ve selefinden daha güçlü bir setle karşılaşacağımız vurgulanıyor.

Galaxy S26 Ultra dörtlü kamera setiyle öne çıkacak

SiddhantGeek tarafından X’te paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra modelinin kamera özellikleri mobil fotoğrafçıların yoğun şekilde ilgisini toplayacak. Cihazın 200 MP’lik bir ana kameraya sahip olması, ancak 1/1.3 inç boyut ve 0.6µm piksel gibi daha gelişmiş özellikler sunması bekleniyor.

Öte yandan f/1.4 ile f/4.0 arasında geniş bir aralıkla değişken diyafram açıklığının geri döneceği belirtiliyor. En son Galaxy S9’da (F/1.5-F/2.4) görülen bu teknolojinin yeniden tanıtılması, markanın son amiral gemilerinde bulunmayan, farklı ışık koşullarında daha fazla yaratıcı kontrol ve çok yönlülük sunma isteğini gözler önüne serecek.

Ultra geniş modülün 50 MP kalitesinde olacağı söyleniyor. 1/2.52 inç boyutunda ve 0.7 µm piksel çözünürlüğünde gelecek bu sensör, panoramik görüntü kalitesinde ileriye doğru atılan adımlar anlamına geliyor. Ayrıca telefoto lens konfigürasyonu da dikkat çekiyor.

Telefoto lenslerin her ikisi de 50 MP sensör olarak listeleniyor. İlki 3,5x optik yakınlaştırma (1/3,15 inç sensör, 0,56 µm piksel) sunarken, ikincisi ise 8x optik yakınlaştırmaya (1/2,76 inç sensör , 0,64 µm piksel) kadar destek verecek. Her ikisinde de optik stabilizasyon desteği yer alacak.

3.5x ve 8x zoom kombinasyonunun doğrulanması durumunda, Samsung’un uzun mesafe stratejisinde olası bir yeniden ayarlamaya gidileceği düşünülüyor. Bu durum, öncelikli olarak aşırı dijital zoom’lara güvenmek yerine belirli ve yaygın olarak kullanılan büyütme seviyelerinde optik kaliteye yeniden odaklanılmasının göstergesi olabilir.

Samsung Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyime ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon, güçlü yakınlaştırma sisteminin hedeflenen evrimiyle beklenen teknolojik dönüşü bir araya getirmeye hazırlanıyor.