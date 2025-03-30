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    Samsung Galaxy S25 için One UI 8 testleri başladı

    Samsung amiral gemisi Galaxy S25 modelinde merakla beklenen yeni One UI 8 güncellemesini test etmeye başladı.
    Samsung Galaxy S25
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    • Samsung'un amiral gemisi telefonu için yeni güncellemeler test ediliyor.
    • Geekbench raporlarına göre Galaxy S25 modelinde One UI 8 testleri başladı.
    • Öte yandan şirket, One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümünü çok yakında global olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor.

    Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisinde One UI 8.0 güncellemesi test edilmeye başlandı. Bu önemli gelişme, Galaxy S24 kullanıcılarının Nisan ayında yayınlanması beklenen One UI 7.0’ın nihai sürümünü hala beklediği bir zamanda karşımıza çıktı.

    Konuya ilişkin ilk açıklama, Geekbench platformunda One UI 8.0 çalıştıran bir Galaxy S25 tespit eden Tarun Vats tarafından duyuruldu. Kaydedilen kıyaslama puanları, aynı akıllı telefonun One UI 7.0 ile elde ettiği değerlere kıyasla hafif bir artışa işaret ediyor. Bu performansta gözle görülür bir sıçramayı temsil etmese de geliştirmede ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor.

    One UI 8 güncellemesi beklenenden erken yayınlanabilir

    Daha önce Galaxy S25 Ultra modelinde gelecekteki işletim sisteminin denenebileceği yönünde söylentiler çıkmıştı. Son kıyaslama verileri ise testlerin temel Galaxy S25 modeline de genişletildiğini bizlere gösteriyor. Bu gelişme Galaxy kullanıcı topluluğu için olumlu bir işaret olarak nitelendiriliyor.

    Samsung Galaxy S25 - One UI 8 güncellemesi
    Samsung Galaxy S25 için One UI 8 güncellemesinin test edildiği Geekbench’te ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7.0 versiyonunda yaşanan gecikmeleri telafi etmek amacıyla One UI 8.0’ı erkenden piyasaya sürmeyi düşünebilir. Şirketin yazılımın bir sonraki yinelemesi üzerinde çalıştığını görmek gelecekte daha akıcı bir yol haritasına dair umutları artırmaya yardımcı oluyor.

    One UI’ın yeni sürümleri için Beta test prosedürleri genellikle her yıl Ağustos ayı civarında başlıyor. Kararlı sürüm ise sonbaharda, genellikle Samsung’un geliştirici konferanslarıyla aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlanıyor.

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    One UI 7 için bekleyiş devam ediyor

    Samsung, 2024 yılında güncelleme dağıtım politikasında bir miktar gecikme yaşadı. Galaxy S24 akıllı telefonlar için One UI 7.0 Beta aşaması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak şekilde Aralık 2024’te başladı. Galaxy S24 serisi için kararlı sürümün henüz dağıtılmadığı biliniyor.

    Genel olarak One UI 8.0’ın testlerinin erken başlaması umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Eğer Samsung zamanında bir Beta sürümü hazırlayabilirse, 2025 yılında iki büyük yazılım platformunun piyasaya sürülmesi mümkün olabilir.

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    One UI 7.0’ın kararlı sürümü 7 Nisan’da Güney Kore’de, ardından 10 Nisan’da ABD’de yayınlanmaya başlayacak. Gelecekteki güncellemeler, One UI 8.0 hakkında şirket tarafından özellikleri tanımlanıp resmi olarak duyuruldukça daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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