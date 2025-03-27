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    30 saat pil ömürlü kablosuz kulaklık: Sony WF-C710N tanıtıldı

    30 saate kadar pil ömrünü destekleyen yeni kablosuz kulaklık modeli Sony WF-C710N piyasaya çıktı.
    Sony WF-C710N
    Görsel: Sony
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    • Sony yeni kablosuz kulaklık modelini piyasaya sundu.
    • 30 saat pil destekli Sony WF-C710N resmen tanıtıldı.
    • Dört göz alıcı renk seçeneğiyle gelen yeni kulaklık, 120 Euro'dan ön siparişe açıldı.

    Sony yeni uygun fiyatlı WF-C710N kablosuz kulaklık modelini piyasaya duyurdu. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, önceki nesle kıyasla iyi gelişmeler sunarak resmen piyasaya sürüldü.

    Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra fiziksel kontrollerin hareketlerle değiştirildiği ifade ediliyor. Göz alıcı bir görünüm sunan yeni modelin daha verimli bir aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi ve yüzde 50 daha uzun toplam pil ömrü vadettiği ifade ediliyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

    Sony WF-C710N özellikleri

    Sony’nin yeni kablosuz kulaklığı, selefi WF-C700N ile benzer ses özellikleri sunuyor. Temel 5 mm dinamik sürücüler ve 20Hz ile 20kHz arasında frekans tepkisi, markanın oynatılan medyanın kalitesini artıran DSEE teknolojisiyle destekleniyor.

    GSMArena’ya göre Sony “güçlü bas ve net vokaller” sunan yeni kulaklığında Sound Connect uygulamasında ses profilini ayarlamak için bir ekolayzır sunuyor. Bu nesildeki en büyük değişiklik, ortam sesini yakalamak ve iptal etmek için çift mikrofon kullanan ANC’de oluyor. Ayrıca Ortam sesi modu da geri dönüyor.

    Sony WF-C710N
    Sony WF-C710N renk seçenekleri / Görsel: Sony

    Tasarımda bir diğer yenilik ise kapsüllerin şirketin premium modeli olan WF-1000XM5’e daha yakın olması oluyor. Öte yanadn düğme kontrolü terk edilerek bunun yerine jest kullanımına yönelik dokunmaya duyarlı yüzeyler getiriliyor. Bu da teoride aksesuarın kulağınızın etrafında hareket etmeden kullanımı kolaylaştırıyor.

    Son büyük değişiklik ise pil tarafında oluyor. ANC etkinleştirildiğinde WF-C710N, 8,5 saate kadar oynatma süresi sunabiliyor. Bu sayı, özellik devre dışı bırakıldığında 12 saate kadar çıkıyor. Bu da selefinden bir saat daha fazla pile işaret ediyor. Kılıf ise daha büyük bir fark yaratıyor ve WF-C700N’deki 20 saate kıyasla 30 saate kadar kullanım süresi sunarak yüzde 50 gibi önemli bir kazanç sağlıyor.

    Sony WF-C710N fiyatı ve renkleri

    Ayrıca kapsüllerde su sıçramalarına ve terlemeye karşı dayanıklılık sağlayan IPX4 sertifikasına sahip olan kablosuz kulaklık, egzersiz sırasında güvenli kullanım imkanı veriyor. Siyah, beyaz, pembe ve 90’lı yılların estetiğini yansıtan şeffaf mavi “Glass Blue” olmak üzere dört renk seçeneği sunuluyor.

    Sony WF-C710N için ön satışlar şu anda başlamış durumda. Yeni kulaklık modeli önceki nesille aynı fiyat olan 120 Euro karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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