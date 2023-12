The Game Awards 2023 kazananları belli oldu

Yılın en prestijli oyun etkinlikleri arasında kabul edilen The Game Awards 2023 yine etkileyici bir organizasyona imza attı. Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles’ta düzenlenen uluslararası ödül töreninde Larian Studios tarafından geliştirilen popüler RPG oyunu Baldur’s Gate 3, yılın en iyi oyunu olarak taçlandırıldı. Sevilen yapım The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Marvel’s Spider-Man 2 ve Alan Wake 2 gibi iddialı rakiplerini arkasında bıraktı.

Dünyanın dört bir noktasında yer alan video oyun kuruluşları ve eleştirmenlerinin bir araya geldiği jüri ekibi, Yılın Oyunu ödülüne de layık görülen Baldur’s Gate 3’e toplamda altı heykelcik kazandırarak organizasyonda bu sene en çok ödül alan oyun konumuna getirdi. Sevilen oyun bunun haricinde En İyi Dublaj, En İyi Topluluk Desteği, En İyi RPG, En İyi Çok Oyunculu ve Popüler Oy dallarında da zirveye çıkmayı başardı.

The Game Awards 2023 kazananları

Yılın oyunu

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

En iyi oyun yönetmenliği

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En iyi hikaye anlatımı

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

En iyi sanat yönetmenliği

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Oyuncunun sesi

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En iyi müzik

Alan Wake 2 – Petri Alanjo

Baldur’s Gate 3 – Borislav Slavov

Hi-Fi Rush – Shuichi Kobori

Final Fantasy XVI – Masayoshi Soken

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Sound Team

En iyi ses tasarımı

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

En iyi performans

Ben Starr – Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan – Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba – Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake II

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal – Spider-Man 2

Etki yaratan oyun

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

En iyi devam eden oyun

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

En iyi bağımsız oyun

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

En iyi mobil oyun

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Honkai: Star Rai l

l Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

En iyi topluluk desteği

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Erişilebilirlik inovasyon ödülü

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

En iyi AR/VR oyunu

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

En iyi aksiyon oyunu

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

En iyi macera oyunu

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Zelda: Tears of the Kingdom

En iyi rol yapma oyunu

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

En iyi dövüş oyunu

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

En iyi aile oyunu

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

En iyi simülasyon-strateji oyunu

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

En iyi spor-yarış oyunu

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

En iyi multiplayer oyun

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Yılın en iyi içerik üreticisi

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

En iyi çıkış yapan bağımsız oyun

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

En iyi uyarlama

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

En çok beklenen oyun

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8 (Bandai Namco/Arika)

En iyi e-spor oyunu

Counter-Strike 2 (Valve)

Dota 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

PUBG Mobile (LightSpeed Studios/Tencent Games)

Valorant (Riot Games)

En iyi e-spor oyuncusu

Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

Mathieu “ZywOo” Herbaut (CS:GO)

Max “Demon1” Mazanov (Valorant)

Paco “HyDra” Rusiewiez (Call of Duty)

Park “Ruler” Jae-hyuk (League of Legends)

Phillip ”ImperialHal” Dosen (Apex Legends)

En iyi e-spor takımı

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)

En iyi e-spor koçu

Christine “potter” Chi (Evil Geniuses – Valorant)

Danny “zonic” Sorensen (Team Falcons – Counter-Strike)

Jordan “Gunba” Graham (Florida Mayhem – Overwatch)

Remy “XTQZZZ” Quoniam (Team Vitality – Counter-Strike)

Yoon “Homme” Sung-young (JD Gaming – League of Legends)

En iyi e-spor etkinliği