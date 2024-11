2025 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Oyun Müzikleri” adayları açıklandı

2025 Grammy Ödülleri’nde “En İyi Oyun Müziği” kategorisinde yarışacak isimler de dahil olmak üzere yılın tüm adayları açıklandı. İlk kez 2023 yılında tanıtılan bu kategori, şimdiden oyunseverlerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Grammy’de üçüncü kez yer alacak bu kategori, video oyunları ve interaktif medya dünyası için özel olarak yaratılmış en iyi müziklerin tanınması için bir referans noktası haline geldi.

Recording Academy’ye göre kategori, eleme döneminde yayınlanan video oyunları veya diğer etkileşimli medya için bestelenen orijinal müzik albümlerini ödüllendirip onurlandırmayı amaçlıyor. Bu yılın seçkisi oyun sahnesinde en çok beklenen ve beğenilen oyunlardan bazılarını içeriyor. İşte detaylar…

Grammy 2025 “En İyi Oyun Müzikleri” adayları

2 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 67. Grammy Ödülleri, Recording Academy üyeleri tarafından yıla damgasını vuran müzikleri onurlandıracak. Los Angeles’ta düzenlenecek olan etkinlikte yarışacak “En İyi Oyun Müzikleri” adayları şu isimler olacak:

Avatar: Frontiers of Pandora – Pinar Toprak, besteci

– Pinar Toprak, besteci God of War Ragnarök: Valhalla – Bear McCreary, besteci

– Bear McCreary, besteci Marvel’s Spider-Man 2 – John Paesano, besteci

– John Paesano, besteci Star Wars Outlaws – Wilbert Roget, besteci

– Wilbert Roget, besteci Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord – Winifred Phillips, besteci

God of War Ragnarök: Valhalla ile üçüncü kez Grammy Ödülleri’nin bu kategorisinde adaylığını ortaya koyan Bear McCreary, üç yıl üst üste aynı dalda adaylık üstleniyor. Tecrübeli besteci geçmişte Call of Duty: Vanguard ve God of War Ragnarök oyunlarında da aynı dalda aday olarak karşımıza çıkmıştı.

“Oyun Müzikleri” bu yıl üçüncü kez Grammy’de yarışacak

İlk defa 2023 yılında Grammy Ödülleri’nde hayatımıza giren En İyi Oyun Müzikleri kategorisi, bu sene üçüncü kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Bu dalda ilk kez ödüle layık görülen isim, 2023 yılında Assassin’s Creed Valhalla oyunuyla Stephanie Economou olmuştu. Sevilen oyun o yıl müzikleriyle Call of Duty: Vanguard ve Marvel’s Guardians of the Galaxy gibi oyunların müziklerini geride bırakmıştı.

2024 yılında ise Stephen Barton ve Gordy Haab imzalı Star Wars Jedi: Survivor etkileyici müzikleri ile Grammy ödülüne layık görülmüştü. Yıldız Savaşları serisinin sevilen oyunu, geçen yıl Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök ve Stray Gods: The Roleplaying Musical gibi oyunları geride bırakmıştı.

Peki ya Grammy 2025’te yarışacak oyun müzikleri arasında sizin favoriniz hangisi?