Final Fantasy VII Rebirth PC sistem gereksinimleri: Kaç GB?

Oyunseverler tarafından merakla beklenen Final Fantasy VII Rebirth'ün PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Square Enix, The Game Awards 2024'te serinin hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen duyuruyu nihayet yaptı.

Final Fantasy VII Rebirth'ün PC versiyonu için geri sayım başladı.

Final Fantasy serisinin yeni oyunu için geri sayım başladı. Oyun dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen The Game Awards 2024 sona erdi. Astro Bot’un “Yılın Oyunu” ödülüne layık görüldüğü etkinlik sırasında Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth PC sistem gereksinimleri ile ilgili bilgi verdi.

Oyunun çok yakında PC’ye geleceğini doğrulayan Square Enix, duyurudan kısa bir süre sonra oyunu platformda çalıştırmak için teknik gereksinimleri yayınladı. Şirket, oyuncuların oyunu farklı çözünürlüklerde çalıştırmak için kalite ayarları ve tahmini kare hızları da dahil olmak üzere hangi ayarlara ihtiyaç duyacağını ayrıntılarıyla paylaştı.

Final Fantasy VII Rebirth sistem gereksinimleri belli oldu

Merakla beklenen yeni Final Fantasy oyununun PC sürümü için minimum gereksinimler arasında 1080p çözünürlük, düşük grafik kalitesi ve 30 FPS sunuluyor. Bunun için oyun NVIDIA RTX serisinden veya AMD Radeon RX 6600 serisinden itibaren GPU’lara ihtiyaç duyuyor.

1080p çözünürlük, orta düzeyde grafik kalitesi, 60 FPS veya 4K çözünürlük, yüksek ve 60 FPS grafikler için sağlam CPU ve GPU yapılandırmalarıyla birlikte Windows 11 işletim sistemi tavsiye ediliyor.

Öte yandan oyunun keyfini maksimum grafik ve 60 FPS ile en yüksek çözünürlükte çıkarmak için oyuncuların Radeon RX 7900 XTX veya NVIDIA RTX 4080 ile birlikte AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i7-10700 CPU’ya ihtiyacı olacağı vurgulanıyor.

Final Fantasy VII Rebirth PC sistem gereksinimleri hakkında tüm detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz:

Minimum – 30 FPS /1080p Grafik kalitesi “Düşük”

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 GPU: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 (AMD Radeon RX 6600 veya üstü gereklidir / RTX serisinden NVIDIA GeForce gereklidir)

AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2060 (AMD Radeon RX 6600 veya üstü gereklidir / RTX serisinden NVIDIA GeForce gereklidir) Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 155 GB SSD

155 GB SSD DirectX: DirectX 12 Ultimate

Önerilen – 60 FPS 1080p Grafik kalitesi “Orta”

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit CPU: AMD Ryzen 5 5600 / AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400

AMD Ryzen 5 5600 / AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400 GPU: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 155 GB SSD

155 GB SSD DirectX: DirectX 12 Ultimate

Ultra – 60 FPS / 2160p Grafik kalitesi “Yüksek”

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit CPU: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 155 GB SSD

155 GB SSD DirectX: DirectX 12 Ultimate

Şimdiden büyük bir sabırsızlık yaratan Final Fantasy VII Rebirth oyunu NVIDIA DLSS desteği de dahil olmak üzere birçok iyileştirmeyle birlikte 23 Ocak’ta PC platformuna gelecek.