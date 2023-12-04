Tesla Cybertruck tasarımı, özellikleri ve fiyatı

Elon Musk’un CEO koltuğunda oturduğu ünlü elektrikli otomobil devi Tesla yeni aracı ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, uzun bir süredir merakla beklenen Tesla Cybertruck modelini hayranlarına sundu. Son derece yenilikçi bir tasarıma ev sahipliği yapan model, sağlam yapısı ve olağanüstü performansıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Elektrikli pikap modelinin ilk teslimatlarına başladığını duyuran firma, Elon Musk’ın da katılım göstermiş olduğu lansman etkinliğinde büyük bir dikkat topladı. Milyarder iş insanı Elon Musk, Cybertruck’ın “En iyi Tesla ürünü” olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte aracın çok yönlü yapısını vurgulayan yönetici, modelin bir spor otomobil ile rekabet edebilecek çapta çeviklik ve üst düzey performansa sahip olduğunu öne sürdü.

Tesla Cybertruck teknik özellikleri

Tesla’nın yeni aracı, oldukça dayanıklı bir yapı vaat ediyor. Camların büyük bir direnç sunduğunu ifade eden şirket, bunu eğlenceli bir örnekle gösterdi. Tesla tasarım şefi Franz von Holzhausen tarafından cama beyzbol topu fırlatılan keyifli görüntülere yer verildi. Dayanıklılık konusunda üst düzey bir kalite sunan marka, ayrıca aracın makineli tüfek ateşine karşı bile dayanıklılığını ortaya çıkan, gövdenin zorlu koşullardaki sağlamlığını ön plana çıkaran bir kısa film gösterdi.

Feat of Strength 1: Shots fired pic.twitter.com/aPfpQuMXvc — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Tesla Cybertruck üst düzey dayanıklılığını paslanmaz çelik süper alaşımdan yapılmış özel gövdesi sayesinde elde etmeyi başarıyor. Aracın camı 112 km/saat hızdaki beyzbol topunun etkisine karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte şirket, elektronik adaptif havalı süspansiyon ve 432 mm’lik yerden yükseklikle etkileyici performansını ve çok yönlü yapısını ortaya çıkarıyor.

Arka koltukların katlanması ile birlikte 1.530 litreye kadar genişleme imkanına sahip olan Cybertruck, 1.897 litre kargo kutusuyla 4.990 kilogram çekme kapasitesi ve 1.134 kilogram taşıma kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte şirket CEO’su Elon Musk, aracın Rivian R1T ve Ford F-150 Lightning gibi rakiplerine göre daha üstün bir çekme kapasitesi içerdiğini vurguluyor.

Tesla Cybertruck fiyatı

Üç farklı versiyonda piyasaya çıkacak Tesla Cybertruck, elektrik motorlu temel sürümüyle 60 bin 990 dolardan başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor. Çift elektrik motorlu dört tekerden çekişli versiyon, 79 bin 990 dolara satılıyor. Üç elektrik motorlu en pahalı seçenek olarak duyurulan Cyberbeast sürümü ise 99 bin 990 dolara listeleniyor.