Temu minimum sepet tutarı güncellendi. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlara karşı sert bir darbe indirilmişti. Yurt dışı alışveriş siteleri üzerinden sipariş veren vatandaşlar için ciddi bazı sınırlandırmalar getirildi. Daha önce 150 Euro olan harcama limiti 30 Euro’ya düştü. Aynı zamanda bu siparişlerden kesilen vergi tutarı da artırıldı. Bunun üzerine Temu’dan tüketiciler için sevindirici bir haber geldi.

Son dönemlerde hızlı bir şekilde popülaritesini artıran ve her geçen gün büyümeye devam eden Temu minimum sepet tutarı ile ilgili güncelleme yaparak vatandaşlar için bir kolaylık sağladı. Türkiye’deki kullanıcılar için yeni gümrük düzenlenmesine karşı bir hamle geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Temu minimum sepet tutarı ne kadar oldu?

Yurt dışından alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için son dönemlerde öne çıkan platformlardan bir tanesi olan Temu minimum sepet tutarı konusunda önemli bir hamlede bulundu. Şirketten gelen bilgilere göre Türkiye’den yapılan siparişlerde minimum sepet tutarı 670 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere daha önce bu oran 2 bin TL olarak karşımıza çıkıyordu.

Temu’nun yapmış olduğu bu hamle, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte hızlı sipariş kargolar için belirlenen 150 Euro’luk limitin 30 Euro’ya düşürülmesinin hemen arkasından geldi.

Temu minimum sepet tutarı konusunda atmış olduğu bu adımla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Yeniden kullanıcılar için öne çıkmaya başlayan platformun son hamlesine karşı ülkemizde yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu platformunu kastederek “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız.” demişti. Bu açıklamadan sonra ilgili karar Resmi Gazete üzerinden yayımlanmıştı. Bakan Bolat sonrasında bu kararla ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

“Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak. Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk. Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemektir.”

Peki ya siz Temu minimum sepet tutarı güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Temu’nun attığı bu adım tüketicileri yeniden yurt dışından alışveriş yapmaya yönlendirebilecek mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.